Läuten im Hause Beckham bald wieder die Hochzeitsglocken? Nachdem sich Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im letzten Jahr bei einer Trauung der Superlative das Ja-Wort gaben, sollen nun auch sein Bruder Romeo und das Model Mia Regan verlobt sein. Das vermuten zumindest britische Medien.

Auslöser für die Gerüchte: Neue Fotos zeigen Mia mit einem verdächtigen Ring am Finger.

Haben sich Romeo Beckham und Mia Regan verlobt?

Millie Bobbie Brown und Jake Bongiovi, Nicola Peltz und Brooklyn Beckham – bereits im jungen Alter „Ja“ zu sagen, scheint beim Prominachwuchs definitiv im Trend zu liegen. Aber folgt nun auch schon die nächste Verlobung im Hause Beckham? Britischen Medien zufolge könnte Romeo Beckham seiner Freundin Mia Regan bereits die Frage aller Fragen gestellt haben.

Denn auf neuen Fotos, die unter anderem Mirror vorliegen, spaziert das Couple Arm in Arm durch London – und dabei trägt das 20-jährige Model ein verdächtiges Schmuckstück an ihrem linken Ringfinger. Handelt es sich dabei tatsächlich um einen Verlobungsring? Fans wünschen sich jedenfalls schon seit längerer Zeit, dass Mia und Romeo den nächsten Schritt wagen. So stehen beispielsweise unter dem neuesten Post des Fußballers Kommentare wie „Heirate sie! Steck ihr endlich einen Ring an“ oder „Warum seid ihr noch nicht verheiratet?“.

Dass sich das Paar tatsächlich bereits verlobt haben könnte, bleibt aber fraglich. Denn bislang haben sich weder Romeo noch Mia persönlich zu den Spekulationen geäußert. Lediglich ein Insider aus dem Bekanntenkreis der Beckhams behauptete vor kurzem, dass an den Gerüchten nichts dran sei. Demnach soll es sich bei dem Ring lediglich um Modeschmuck handeln.

Trennung im Sommer 2022

Der 20-jährige Sohn von Victoria und David Beckham und das Model sind seit 2019 ein Paar. Im Sommer 2022 gab das Celebrity-Couple nach drei Jahren Beziehung dann überraschend ihre Trennung bekannt. Im Herbst fanden die zwei aber wieder zueinander und gaben ihrer Liebe noch eine Chance.

Grund für das vorübergehende Liebes-Aus soll laut einer Quelle der Daily Mail die Distanz zwischen den beiden gewesen sein: „Im Grunde forderte die Fernbeziehung in ihrem jungen Alter ihren Tribut.“, so der Insider. Denn während Mia wegen ihrer Modelkarriere die meiste Zeit in London verbringt, soll Romeo durch seine Fußballkarriere bei Inter Miami CF häufig in den USA unterwegs sein. Aktuell lebt das Paar noch in der Villa von Victoria und David Beckham in London. Inzwischen sollen die beiden aber schon Ausschau nach einer gemeinsamen Wohnung halten.