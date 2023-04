Schon die erste Staffel der Netflix-Serie „Heartstopper“ hat die Fan-Herzen im Sturm erobert. Jetzt gibt es tolle Neuigkeiten für alle, die sich eine Fortsetzung gewünscht haben. Denn wir wissen endlich, wann Staffel zwei an den Start geht.

Das verrät ein erstes Teaser-Video, das kürzlich veröffentlicht wurde.

„Heartstopper“: Startdatum für Staffel 2 steht fest

Selten hat eine Teenie-Serie für so viele Schmetterlinge im Bauch und zahlreichen Tränen gesorgt, wie „Heartstopper“. Für Fans der Serie gibt es jetzt gleich zwei Gründe, sich zu freuen. Denn ein Teaser gibt erste Einblicke, wie die zweite Staffel der Netflix-Serie aussehen wird. Außerdem wissen wir endlich, wann das Warten ein Ende hat und wir die neuen Folgen bingen können.

Eines können wir jetzt schon sagen: Der Sommer wird heiß und suuuper romantisch. Denn am 3. August geht die beliebte Serie in die zweite Runde. Ein kurzer Clip zu Staffel zwei zeigt, wie es mit Nick (Kit Connor), Charlie (Joe Locke) und ihrer Clique weitergehen könnte. „Es ist noch mehr los“, verrät Elle-Darstellerin Yasmin Finney über die neuen Folgen. Kit Connor hingegen zeigt sich begeistert vom Drehbuch. „Alices [die Autorin] Skripte sind großartig. Das ist sehr cool und erfrischend. Die Stimmung ist ganz anders als in Staffel eins“.

Joe Locke erzählt, wie es mit seinem Charakter weitergeht: „Charlie entwickelt sich weiter. Er ist jetzt reifer“, so der Schauspieler. Und auch der Rest vom Cast offenbart schon das eine oder andere Detail über die Figuren. „Bei Imogen können wir uns darauf einstellen, dass sie mehr an sich selbst denkt, statt nur an die Jungs“, so Rhea Norwood. „Was Elle alles erlebt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen“, schildert Yasmin Finney. „Elle hat sich verändert, sie ist nun selbstbewusster. Sie umgibt sich mit Menschen, die ihr guttun“.

Staffel 3 bereits bestätigt

Die erfolgreiche Netflixserie basiert auf einem mehrteiligen Jugendroman von Alice Oseman. In der ersten Staffel standen Band eins und zwei im Fokus. Staffel zwei fokussiert sich auf Band drei. Da die Autorin aber eine ganze Reihe in petto hat, dürfen wir uns bereits jetzt freuen, dass die Serie mit Sicherheit noch mehrere Staffeln bekommt. So ist ein dritter Teil bereits bestätigt, obwohl Staffel zwei noch gar nicht verfügbar ist.

Das ist bisher passiert

Nick und Charlie werden in ihrer Schulklasse zu Banknachbarn. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Charlie eher zurückhaltend ist und als Außenseiter gilt, ist Nick äußerst beliebt. Mit der Zeit freunden sich die beiden an und entwickeln eine tiefe Verbindung zueinander. Charlie, der sich bereits seit längerer Zeit als homosexuell geoutet hat, verliebt sich langsam aber sicher in seinen besten Freund, von dem er denkt, er sei zu einhundert Prozent hetero.

Doch die Liebe hat oft ihren eigenen Willen und so entwickelt auch Nick Gefühle für seinen besten Freund und Sitznachbarn. Die beiden befinden sich in einem mächtigen Gefühlschaos, da sie selbst noch mitten drin sind, ihren eigenen Weg zu finden. Kann ihre Liebe trotz unzähliger Alltags- und Teenagerproblemen bestehen?