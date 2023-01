Im Sommer verriet der Schauspieler, dass seine Rolle Will Byers in der Netflix-Serie „Stranger Things“ homosexuell sei. Jetzt outet sich Noah Schnapp selbst über seinen TikTok-Account.

Seine Fans sind begeistert von seinem Clip und bestärken ihn in seinem Entschluss, sich zu outen.

Noah Schnapp: Coming-Out auf TikTok

Schon mit 12 Jahren wurde Noah durch seine Rolle in „Stranger Things“ weltberühmt. Jetzt offenbart er, dass er mehr mit seiner Filmfigur Will Byers gemeinsam hat, als er bisher glaubte. „Ich schätze, ich bin Will ähnlicher, als ich dachte“, schreibt Noah in die Caption seines neusten TikTok-Videos. In dem Video, das er am 5. Januar postete, spricht der 18-Jährige zum ersten Mal über seine Sexualität.

„Als ich meinen Freunden und meiner Familie endlich sagte, dass ich schwul bin, nachdem ich mich 18 Jahre lang vor ihnen versteckt hatte, sagten sie nur ‚Wir wissen es'“, schreibt er im Video. Dazu lip-synct er zum Sound: „Weißt du, was es noch nie war? So ernst. Es war nie so ernst. Ehrlich gesagt, wird es auch nie so ernst sein.“

Seine Fans sind jedenfalls begeistert von seinem Clip. Die Reaktionen auf sein Outing sind sehr positiv. Viele seiner Fans kommentierten unter seinem Video. Einige ließen nur rote Herzchen da, andere schrieben Dinge wie „Ich wusste es“ oder „Sogar die Drehbuchautoren wussten es“.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound – princessazula0

Figur Will Byers im Juli als schwul bestätigt

Nach der Veröffentlichung der vierten Staffel der erfolgreichen Netflix-Porduktion bestätigte der Schauspieler gegenüber Variety, dass seine Rolle schwul ist. „Jetzt ist es zu hundert Prozent offensichtlich, dass er schwul ist und Mike liebt“, so Noah. „Ich meine, es ist in dieser Staffel ziemlich klar, dass Will Gefühle für Mike hat“, fuhr er fort. „Das wurde schon in den letzten paar Staffeln absichtlich angedeutet. Sogar in Staffel 1 haben sie darauf angespielt und die Geschichte langsam aufgebaut.“

„Ich glaube, in Staffel 4 habe ich einfach diese Figur gespielt, die ihren besten Freund liebt, aber damit kämpft, ob er es akzeptieren wird oder nicht“, beschrieb Noah damals gegenüber Variety. „Will hat sich schon immer so gefühlt. Alle seine Freunde haben Freundinnen, sie gehören alle in ihre verschiedenen Clubs. Will hat nie wirklich etwas gefunden, wo er hingehört. Ich glaube, das ist der Grund, warum so viele Leute zu mir kommen und mir sagen, dass sie Will lieben und sich so sehr mit ihm identifizieren können, weil er so ein echter Charakter ist.“

Fans debattierten schon länger darüber, ob seine Figur in Mike verliebt sei. Der 18-Jährige brachte somit endlich Klarheit in die Diskussion.