Ganz egal was man macht, man macht immer etwas falsch. Dieses Gefühl bekommen wir gerade bei manchen Sternzeichen. Denn sie machen aus jedem Fehler einen großen Streit.

Dahinter steckt aber viel mehr als nur die Freude am Streiten.

Skorpion

Die Skorpione wissen selbst gerade nicht so richtig, was mit ihnen los ist. Denn am liebsten würden sie den ganzen Tag einfach nur auf der Couch verbringen. Sie haben den Alltag gerade mehr als satt und alles und jeder nervt sie. Diese ständige Gereiztheit führt dazu, dass die Skorpione derzeit in den ein oder anderen Streit verwickelt sind, was wiederum ihre schlechte Laune nur noch mehr bestärkt. Ein richtiger Teufelskreis!

Jungfrau

Die Jungfrauen sind einfach zu ehrlich. Als Perfektionist*innen können sie nicht anders, als auf Fehler hinzuweisen und Schwachstellen und Probleme zu thematisieren. Das wird ihnen vor allem in den kommenden Wochen ganz schön zum Verhängnis.

Denn die oft forsche Art der Jungfrauen wirkt vor allem auf sensible Sternzeichen schnell fies und sorgt für einige Streitigkeiten, die die Jungfrauen scheinbar provoziert haben. Es kommt also zu Situationen, in denen die Jungfrauen ganz unbewusst große Konflikte starten, obwohl sie eigentlich nur ihre Meinung kundtun wollten. Kleiner Tipp, liebe Jungfrauen: Der Ton macht die Musik – also überlegt vorher lieber zweimal, wie ihr etwas kritisieren wollt!

Schütze

Nach Außen hin wirken die Schützen derzeit vor allem eines: grantig. Denn egal, wonach man sie fragt oder was man mit ihnen macht, sie finden immer etwas auszusetzen und kritisieren jedes kleinste Detail. Doch hinter dieser scheinbaren Suche nach Streit steckt ein viel größeres Problem für die Schützen. Sie sind mit sich selbst gerade einfach nicht im Reinen.

Eben diese Unzufriedenheit überträgt sich auf ihren gesamten Alltag und sorgt für jede Menge Streit. Um da wieder rauszukommen brauchen die Schützen Abstand von ihren Alltag und eine Zeit, in der sie Selfcare endlich einmal als Priorität betrachten!