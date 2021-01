Heidi Klum veröffentlichte auf Instagram ein Video, das erste Einblicke in die neue “Germany’s Next Topmodel”-Staffel liefert. Die große Überraschung: Auch Otto Waalkes wird wohl als Gastjuror dabei sein.

Neben dem Comedian werden auch die ehemaligen GNTM-Kandidatinnen Rebecca Mir und Stefanie Giesinger in der Jury sitzen.

Otto Waalkes bei “Germany’s Next Topmodel”

Am 4. Februar startet die neue Staffel von GNTM. Ab dann können wir wieder mit Heidi Klum und ihren Määdels mitfiebern, wer “Germany’s Next Topmodel 2021” wird. Auf Instagram hat Model-Mama Heidi jetzt einen ersten kleinen Einblick in die Show gegeben und auch gleich verraten, wer als Gastjuror mit von der Partie sein wird. Nachdem diese Staffel aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland stattfindet und die aktuellen Einreisebestimmungen verhindern, dass wir viele internationale Persönlichkeiten sehen werden, kommen die Gastjuroren in diesem Jahr aus dem deutschsprachigen Raum.

In dem kurzen Video zeigt Heidi, wer unter anderem in der Jury mit dabei sein wird. Die große Überraschung: Auch Otto Waalkes ist kurz darin zu sehen. Dürfen wir also hoffen, dass er bei dem Modelcasting wir einige witzige Momente sorgen wird?

Bekannte Gesichter in der Jury

Neben Otto Waalkes sind aber auch noch andere bekannte Gesichter in dem kurzen Video zu sehen. Darunter unter anderem Stefanie Giesinger und Rebecca Mir. Damit hat Heidi zwei ehemalige erfolgreiche Kandidatinnen der vergangenen Staffeln von “Germany’s Next Topmodel” mit an Bord geholt. Zuvor hatte Heidi bereits verraten, dass auch Sänger Bill Kaulitz als Gastjuror auftreten wird. Außerdem liefert er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder und Heidis Ehemann Tom Kaulitz den diesjährigen Titelsong “White Lies”.