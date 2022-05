Wenn man auf dem Weg in den Urlaub ist, dann gibt es oft nichts Ärgerlicheres als aufgegebenes Gepäck. Besonders das lange Warten am Gepäckband kann uns wahrlich zur Weißglut bringen. Aber mit diesem easy Trick hat das elendige Warten für alle Mal ein Ende.

Mit diesem frechen Hack ist euer Gepäck garantiert als Erstes auf dem Gepäckband.

So bekommt ihr euer Gepäck schneller wieder

Wer kennt es nicht – Zuerst warten wir eine halbe Ewigkeit, bis das Gepäck es überhaupt aufs Gepäckband schafft und dann noch eine weitere Ewigkeit, bis auch unser Koffer dort zu sehen ist. Während sich also alle Fluggäste erwartungsvoll und ungeduldig ans Gepäckband stellen und neugierig jeden einzelnen Koffer mustern, zählen wir alle insgeheim die Minuten, die wir unnötig am Flughafen verbringen. Doch liebe missen, das hat ab sofort ein Ende!

Mit diesem Hack bekommt ihr euren abgegebenen Koffer nämlich um einiges schneller wieder als alle anderen Fluggäste. Und der Trick ist um einiges simpler, als ihr das vermuten würdet. Wenn ihr also nicht ewig auf euren Koffer warten wollt, dann fragt bei der Gepäckaufgabe beim Check-in einfach nach einem „fragile“-Aufkleber. Diesen klebt ihr selbst oder das Personal auf euer Gepäckstück.

Deshalb funktioniert der Trick

Das funktioniert, weil die Gepäckstücke, die als „fragile“ bzw. zerbrechlich gekennzeichnet sind, zuletzt in das Flugzeug geladen werden. Dadurch werden diese Koffer auch als Erstes wieder aus dem Flugzeug herausgeholt und landen so auch zuerst auf dem Gepäckband.

Falls ihr eure Chancen verdoppeln wollt, dann könnt ihr noch eine weitere Sache tun: Gebt euer Gepäck als einer der letzten Passagiere ab. Denn wenn ihr es ganz zum Schluss eincheckt, dann befinden sich eure Koffer im letzten Gepäckwagen, der zum Flieger fährt und wird auf jeden Fall am Schluss in das Flugzeug geladen. Hoffentlich könnt ihr euch mit diesen Tipps wertvolle Minuten am Flughafen sparen!

Werdet ihr den Trick beim nächsten Trip direkt ausprobieren? Ja, sofort! Ja natürlich und dann gleich beide Tricks!

Quiz Maker – powered by Riddle