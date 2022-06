Sich Hals über Kopf direkt in eine Beziehung zu stürzen, kann auch schnell mal nach hinten losgehen. Gerade was die Liebe angeht, dürfen wir es ruhig auch etwas langsamer angehen. Schließlich möchten wir nicht plötzlich mit negativen Überraschungen konfrontiert werden.

Wie ihr eine Partnerschaft am besten langsam angeht, verraten wir euch hier…

So geht man eine Beziehung langsam an

Manchmal ist es besser, geduldig zu sein und den neuen Partner oder die Partnerin wirklich kennenzulernen, bevor man sofort zusammenzieht und schon die gemeinsame Zukunft verplant. Das Tempo etwas zu drosseln, um sich wirklich aufeinander einlassen zu können, kann auch Vorteile bringen. Denn wenn man all überstürzt, ist die neue Liebesbeziehung im schlimmsten Fall genauso schnell wieder beendet, wie sie angefangen hat.

1. Reflektiert eure Beziehung

Am Anfang solltet ihr eure neue Partnerschaft gemeinsam reflektieren. Gibt es Bereiche, in denen sich alles sehr schnell entwickelt? Besprecht sie gemeinsam und kommuniziert, in welchen Bereichen es für euch persönlich zu schnell oder vielleicht auch zu langsam geht. Respektiert dafür die Wünsche und Bedürfnisse eures Partners bzw. eurer Partnerin.

2. Situationen, die unangenehm sind

Gerade am Anfang einer Partnerschaft scheut man sich noch davor anzusprechen, wenn gewisse Situationen unangenehm sind. Doch gibt es Umstände, die ein ungutes Gefühl auslösen, dann zögert nicht, sie offen und ehrlich anzusprechen.

3. Was sind eure Lebensziele?

Decken sich eure Lebensentwürfe? Willst du Karriere machen oder ins Ausland gehen oder möchtest du sehr bald heiraten und Kinder kriegen? Wie auch immer diese Vorstellungen aussehen, sprecht euch ab! Nicht, dass im Laufe eurer Partnerschaft aufkommt, dass eure Lebensplanung vollkommen aneinander vorbeigeht und sich überhaupt nicht deckt. Denn dann kann es sein, dass die Beziehung kein gutes Ende nehmen wird.

4. Vorstellung von Beziehung abgleichen

Für jeden von uns sieht eine ideale Beziehung anders aus. Deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr direkt am Anfang kommuniziert, wie sich diese für euch ganz persönlich gestaltet. Sei es, dass es um Dates geht oder generell die Zeit, die ihr miteinander verbringt – redet darüber.

5. Nehmt euch Zeit für euch selbst

Me-Time ist das A&O zu Beginn einer neuen Liebe – ihr seid schließlich noch eine Person, die für sich selbst steht. Oft geschieht es nämlich zu Beginn einer Beziehung, dass man Freunde und Hobbys vernachlässigt, weil die neue Partnerin oder der neue Partner so viel aufregender sind.