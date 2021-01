Endlich ist es so weit! Der Starttermin für “Germany’s Next Topmodel” 2021 steht fest. Am 4. Februar werden Heidi und ihre Kandidatinnen wieder auf ProSieben zu sehen sein.

Wie gewohnt laufen die neuen Folgen von GNTM jeden Donnerstagabend um 20:15 Uhr auf ProSieben.

Starttermin für “Germany’s Next Topmodel” ist fix

Der Starttermin für die 16. Staffel von “Germany’s Next Topmodel” steht endlich fest! Am 4. Februar können wir auf ProSieben wieder mit Heidi Klum und ihren “Määääädels” mitfiebern und begleiten sie bei neuen, aufregenden Challenges und Fotoshootings. Natürlich darf auch 2021 das Umstyling nicht fehlen, bei dem in den vergangenen Jahren immer die ein oder andere Träne vergossen wurde. Sollte es keine Verschiebungen aufgrund von Sondersendungen geben, wird das Finale von GNTM dann am 27. Mai 2021 ausgestrahlt.

Neue Staffel in Deutschland gedreht

Die Corona-Pandemie hat natürlich auch bei GNTM einige Änderungen bewirkt. Denn anstatt, wie normalerweise, in einer Villa in LA werden die Kandidatinnen in diesem Jahr in einem Loft in Deutschland leben. Und auch die zahlreichen Jury-Gäste kommen vorwiegend aus Deutschland und Europa. Das ist aber noch lange kein Grund zu glauben, dass dadurch weniger “Glamour” in der Show zu sehen sein wird. Denn neben Fotografin Ellen von Unwerth wird auch Design-Legende Thierry Mugler dabei sein und Heidi bei ihren Entscheidungen helfen.