Netflix plant für 2021 eine neue Funktion. Bei “Streaming Roulette” hilft dir der Streaming-Dienst dabei den richtigen Film oder die richtige Serie zu finden.

Allerdings können Nutzer in Deutschland und Österreich erst Ende 2021 mit dem “Streaming Roulette”-Button rechnen.

Netflix plant eine neue Funktion

Der Streaming-Dienst Netflix knackt derzeit einen Rekord nach dem anderen: Nachdem er inzwischen über 200 Millionen Kunden hat, will Netflix jetzt sein Angebot erweitern. Denn wer kennt das Problem nicht, dass man eine gefühlte Ewigkeit nach einem passenden Film oder einer passenden Serie sucht? Deshalb ist jetzt eine neue Funktion in Planung, die US-Medien als “Streaming Roulette” bezeichnen. Damit soll den Nutzern das ständige Durchsuchen des riesigen Angebots erspart bleiben. Stattdessen wählt ein Algorithmus, der ihr Streaming-Verhalten beobachtet, den besten Film oder die beste Serie aus. Wenn man also in Zukunft auf den neuen Button klickt, startet Netflix automatisch einen Film oder eine Serie, die am besten zu einem passt.

Erst Ende 2021 in Europa verfügbar

Wann genau die neue “Streaming Roulette”-Funktion kommen soll ist noch nicht bekannt. In Europa rechnet man damit erst mit Ende 2021. Denn derzeit ist alles noch in der “Testphase” und es wurde noch kein offizieller Name für das neue Feature gefunden. Nur insgesamt 200 Nutzer weltweit können die geplante Funktion derzeit testen.