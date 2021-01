Wenn wir im letzten Jahr eines geworden sind, dann wahre Streaming-Profis. Damit ihr auch für den Februar bestens gerüstet seid, haben wir hier neue Filme und Serien auf Netflix, Prime Video und Co., die sich bestens zum Bingen eignen.

Mit dabei sind spannende Neuerscheinungen und lang ersehnte Fortsetzungen.

Diese Serien starten im Februar 2021

Tribes of Europa (Netflix)

High-Rise Invasion (Netflix)

Tin Star – Staffel 3 (Sky)

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (Prime Video)

Serien-Highlight: Immer für dich da (Netflix)

Katherine Heigl (“Grey’s Anatomy”) und Sarah Chalke (“Scubs”) spielen die beiden Hauptrollen in der Romanverfilmung auf Netflix. Erzählt wird die Geschichte von zwei besten Freundinnen – Kate und Tully – in einem Zeitraum von 30 Jahren.

Diese Filme starten im Februar 2021

Red Dot (Netflix)

The Yin Yang Master (Netflix)

Verrückt nach ihr (Netflix)

Dani Rovira: Hass (Netflix)

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry (Apple TV+)

Film-Highlight: Malcolm & Marie (Netflix)

Zendaya (“Euphoria”) und John David Washington (“Tenet”) haben diesen Film still und heimlich in nur zwei Wochen während des Lockdowns gedreht. Das Zwei-Personen-Stück in Schwarz-Weiß handelt von einem Pärchen, das sich in einer einzigen Nacht über sämtliche vergangene Liebesaffären unterhält.