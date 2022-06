Endlich ist es so weit: der langersehnte Sommer ist da und die Tage, an denen wir uns in Schals, Mützen & Co. packen, sind vorerst mal vorbei. Stattdessen heißt es jetzt Showtime für Sommerkleider und Bikinis! Was natürlich auch nicht zum perfekten Sommerlook fehlen darf: jede Menge Schmuck. Und da gibt es natürlich auch diese Saison wieder einen ganz speziellen Schmucktrend.

Vor allem Perlenketten haben es uns diesen Sommer ganz besonders angetan.

Unser Perlen-Favorit: Die personalisierbaren Schmuckstücke von Beach to the City

Zugegeben – Perlenketten kannten wir lange Zeit nur aus Omas Schmuckschatulle. Aber nicht mehr! Diese bekommen jetzt nämlich ein trendiges Upgrade – mit stylishen Anhängern wird aus der klassischen Perlenkette ein absolut hippes Sommer-Must-have. Wir lieben vor allem die wunderschönen Schmuckstücke des Labels Beach to the City. Hier findest du eine große Auswahl an personalisierbaren Perlenketten mit individuellen Buchstaben oder süßen Charms. Die Süßwasserperlen sind aus 925 Sterling Silber und schimmern im Sonnenschein. Die Anhänger haben außerdem eine 18 Karat – Mehrfachvergoldung, was den Schmuck besonders langlebig macht. Du hättest zur Perlenkette auch gerne die passenden Ohrringe? Kein Problem! Bei Beach to the City gibt es auch wunderschöne One Charm Hoops, die ganz nach Belieben kombiniert werden können.

Bis zum 31.07.2022 kannst du die stylishen Schmuckstücke hier bis zu 10 % günstiger shoppen – nur so lange der Vorrat reicht:

Hinweis: Der Deal für dieses Produkt ist exklusiv für euch als unsere LeserInnen und wir bekommen für jeden Kauf Provision. Somit habt ihr also nicht nur selbst eine Freude, sondern ihr unterstützt auch uns als Redaktion damit und tragt dazu bei, dass wir weiterhin kostenlos spannende Artikel rund um Lifestyle, Fashion und Beauty für euch online stellen.

Auch Gloria von Temptation Island 2022 trägt diese Perlenkette des Labels

Wie persönlich ein Schmuckstück sein kann, beweist uns Gloria Glumac aus der aktuellen Temptation Island Staffel! Die trägt nämlich die Perlenkette „Panama“ mit dem Buchstaben „N“ für ihren liebsten Nico.

Bei Beach to the City gibt es nicht nur Perlenschmuck! Wir lieben auch diese cuten One Charm Hoops:

Über das Label Beach To The City

Ganz nach dem Motto “Between Beach Life & Urban Jungle“ hat Gründerin Julia Nickel im Jahr 2020 das Label mit Sitz in Dortmund ins Leben gerufen. Die handgemachten Schmuckstücke sind schlicht und edel gehalten und sollen Freiheit, Lebensfreude und den Ausbruch aus dem getakteten Alltag verkörpern. Mit dem sommerlichen Vibe soll der Strand in die Stadt geholt werden – und das sieht man!