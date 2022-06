There is a new Bob in town! Und nein, ihr habt euch nicht verlesen – die Rede ist tatsächlich vom sogenannten „Bixie Cut“ und nicht vom klassischen Pixie. Der Kurzhaarschnitt ist zwar an den Pixie Cut angelehnt, unterscheidet sich dann aber doch in ein paar kleinen Details, die wir ziemlich großartig finden!

Wir verraten euch alles über den neuen Bob-Trend 2022.

Bixie Cut: Dieser Kurzhaarschnitt ist jetzt total in

Nach Laidback Bob und Shaggy Cut steht jetzt ein neuer Kurzhaarschnitt am Programm. Die Trendfrisur in Sachen Bob ist 2022 nämlich der Bixie Cut – eine Anlehnung an den klassischen Pixie Cut, aber irgendwie doch ganz anders. Der Bixie ist eine Mischung aus Pixie und Bob, lässt sich allerdings etwas vielfältiger und wilder stylen, als die klassischen Kurzhaarfrisuren. Obendrein ist der Look wegen seines luftigen Stufenschnitts die perfekte Sommerfrisur für heiße Temperaturen.

Der Bixie Cut ist etwas länger als der typische Pixie Schnitt und zeichnet sich vor allem durch seine vielen Stufen aus. Während das Deckhaar und die vordere Partie länger bleibt, geht bei diesem Haarschnitt im Nacken die Party ab! Dort kommen die wilden Stufen, die nur bis kurz oberhalb des Nackens reichen, nämlich am besten zur Geltung – und verschaffen uns so gleichzeitig eine eingebaute Klimaanlage! 😉

Deshalb lieben wir den Look

Das Tolle am Bixie Cut: Er vereint best of both worlds! Wer sich nicht so recht zwischen einem Pixie und dem klassischen Bob entscheiden kann, für den ist diese Variante perfekt. Der Kurzhaarschnitt lässt sich nämlich sowohl wild und verspielt, als auch klassisch und elegant stylen. Für einen frechen Touch zum Beispiel einfach leichte Wellen im Beach-Look in die Mähne zaubern. Um die Haare elegant zu stylen, am besten glätten oder sleek nach hinten binden. Die extra Portion Style macht übrigens ein frecher Pony aus! Und auch Half Moon Bangs passen ganz gut zu diesem Schnitt.

Die Trendfrisur ist vor allem für dünnes Haar recht gut geeignet, da die wilden Stufen mehr Volumen verleihen. Wer dicke Haare hat, verpasst seinem Look mit diesem Haarschnitt dafür mehr Leichtigkeit. Win-win – denn die Frisur steht in Wahrheit einfach jeder und jedem!

Und auch Stars sind schon überzeugt von dem neuen Look. So tragen etwa die Schauspielerinnen Florence Pugh oder Rebecca Hall bereits den Bixie Cut:

We love it!