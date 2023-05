Für die Rolle von Eric in „Arielle, die Meerjungfrau“ standen noch andere Stars in der engeren Auswahl. Am Ende konnte Jonah Hauer-King die Produzenten von sich überzeugen. Wer die anderen Schauspieler waren, das lest ihr hier.

Kinostart ist der 25. Mai.

„Arielle, die Meerjungfrau“: Diese Stars standen in der engeren Auswahl für „Eric“

Mit diesen Stars konkurrierte Jonah Hauer-King um die begehrte Rolle des „Eric“.

1. Gavin Leatherwood

Man kennt ihn aus der Serie „Chilling Adventures of Sabrina“ an der Seite von Kiernan Shipka. Offiziell hat er nie bestätigt, dass er für die Rolle von Ericv vorgesprochen hat. Trotzdem hat er während des Casting-Prozesses im Jahr 2019 angedeutet, dabei gewesen zu sein.

2. Jack Whitehall

Jack spielte in der Disney-Produktion „Jungle Cruise“ mit. Auch er sprach für die Rolle von Eric vor. Doch seine Audition soll nicht ganz so reibungslos abgelaufen sein. In einem Interview mit Variety erzählte er, dass sein Vorsprechen „wirklich beschissen“ und „traumatisch“ gewesen sei. Der Grund: Seine Mutter soll für die Rolle „Arielle“ eingesprungen sein. „Ich habe mit meiner Mutter geflirtet. Alles daran war falsch“, sagte er.

3. Asher Angel

Asher ist derzeit in „Shazam Fury of the Gods“ zu sehen und hat vor einiger Zeit für die männliche Hauptrolle vorgesprochen. Gegenüber Entertainment Tonight betonte er einmal, dass es ihm viel bedeutet hätte, die Rolle zu bekommen. Denn er habe damals mit Musicaltheater angefangen.

4. Harry Styles

Harry Styles war offenbar in der ganz engen Auswahl – doch er schlug die Rolle des Eric sofort aus. Zu der Zeit der Audition spielte der „Watermelon Sugar“- Interpret düsterere Rollen und wollte sich zudem wieder mehr auf seine Musik konzentrieren. Trotzdem deutete er an, dass er sich den Film auf jeden Fall ansehen werde, sobald er in den Kinos läuft.

5. Christian Navarro

Man kennt ihn aus der Netflix-Serie „13 Reasons Why“. Auch er wurde als Eric gecastet, nachdem er auf Twitter geschrieben hatte, dass er an der Rolle interessiert sei. „Ich habe gehört, Harry Styles hat zu Prinz Eric nein gesagt. Also… Ich kann singen. Eine schwarze Arielle/ ein Latino-Prinz…“. Disney reagierte und vereinbarte ein Vorsprechen. Am Ende entschieden sie sich trotzdem für Jonah, was Christian damals mit den Worten „Diversität ist nur ein Wort“ auf Twitter kritisierte. Kurze Zeit später löschte er den Tweet allerdings wieder und deaktivierte seinen Twitter-Account.