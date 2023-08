Am 31. August, findet ein besonders seltenes astrologisches Ereignis statt: Der „Blue Moon“ – so wird der zweite Vollmond innerhalb eines Kalendermonats genannt. Richtig gelesen: Dieses Jahr hat der August gleich zwei Vollmonde! Und dieses besondere Himmelspektakel bringt viele Veränderungen und frischen Wind in der neuen Jahreszeit. Auf drei Sternzeichen hat er aber ganz besonders starke Auswirkungen.

Denn er verändert ihre Sichtweise aufs Leben stark.

Widder

Dem Widder steht dank Blue Moon wohl eine Phase der Selbstreflexion und des Loslassens bevor. Dieses Tierkreiszeichen neigt generell dazu, energiegeladen und impulsiv zu sein. Der Blue Moon erinnert die Widder nun aber daran, innezuhalten und alte Gewohnheiten, die ihrem persönlichen Wachstum im Weg stehen, zu überdenken. Dies könnte eine Zeit sein, in der Widder sich bewusst werden, dass sie manchmal Dinge festhalten, die sie besser loslassen sollten. Der Herbst steht für das Feuerzeichen wohl also ganz unter dem Motto: Alles neu, macht der Herbst!

Skorpion

Bei den Skorpionen könnte der Blue Moon eine emotionale Achterbahnfahrt auslösen. Skorpione sind ohnehin schon für ihre leidenschaftliche und aufbrausende Art bekannt. Dank des Vollmondes könnten in den kommenden Wochen allerdings einige versteckte Gefühle an die Oberfläche gelangen. Was das genau bedeutet, wird sich noch zeigen. Fest steht aber: es ist wichtig für Skorpione, in dieser Zeit auf das eigene Wohl zu achten und die tieferen Schichten ihrer Emotionen zu erforschen. Denn diese Phase könnte auch dazu dienen, emotionale Blockaden endlich zu lösen und inneren Frieden zu finden.

Wassermann

Auch auf den Wassermann hat das Himmelsspektakel besonders großen Einfluss. Der Blue Moon könnte für Wassermänner eine Phase der Veränderung und Neuausrichtung symbolisieren. Geborene dieses Sternzeichens schätzen ihre Unabhängigkeit und Originalität. Während dieses Blue Moons könnten sie jedoch feststellen, dass bestimmte Aspekte ihres Lebens überarbeitet werden müssen, um ihre langfristigen Ziele besser zu unterstützen. Dies könnte eine Zeit sein, in der Wassermänner ihre Zukunftspläne überdenken und sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist.