Die Bundesregierung hat am Freitagabend neue Verschärfungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Diese sollen nun vor allem Ungeimpfte betreffen.

Die Zeiten für Impfgegner könnten bald härter werden.

Lockdown für Ungeimpfte? Das sind die neuen Maßnahmen

Es gibt neue Corona-Maßnahmen und diese zielen nun vor allem auf Ungeimpfe ab. Bundesregierung und Landeshauptleute haben sich in ihrer Krisensitzung am Freitag auf neue Verschärfungen der Corona-Maßnahmen geeinigt. Im „Stufenplan“ der Regierung, der seit Mitte September bei uns gültig ist, werden jetzt zwei neue Stufen eingeführt. Diese sehen wie folgt aus:

Stufe 4: Sobald 500 Intensiv-Betten mit Corona-Patienten belegt sind, dürfen viele Bereiche wie die Gastronomie nur mehr geimpft oder genesen (2-G-Regel) betreten werden. Das gilt dann auch bei Vorlage eines negativen Tests – egal ob Antigen oder PCR.

Stufe 5: Ab 600 belegten Betten kommt es zu „Ausgangsbeschränkungen“ für Ungeimpfte. Das Verlassen des eigenen Wohnbereiches für Ungeimpfte ist dann nur mehr aus bestimmten Gründen (Arbeit, täglicher Bedarf, enge Bezugspersonen etc.) möglich.

Stufen 1 bis 3

Der „Stufenplan“ der Regierung wurde bereits Mitte September eingeführt. Wie geplant bestehen bleiben die Stufen 1 bis 3. Stufe 1 (ab 200 belegten Betten). Derzeit befindet sich Österreich auf Stufe 1 mit 224 belegten Intensivbetten, Stufe 2 kommt bei 300 belegten Betten zu tragen. Dann gilt in Nachtlokalen sowie bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze mit mehr als 500 Personen eine 2G-Regel. Das heißt: Nur mehr Geimpfte oder Genesene haben Zutritt. Dies ist in Wien schon jetzt so. Stufe 3 ab 400 Betten bringt mit sich, dass der Antigentest gänzlich seine Gültigkeit verliert. Zutritt in 3G-pflichtigen Settings hätten damit nur mehr Geimpfte, Genesene oder Personen mit aktuellem PCR-Test.

Appell an Nichtgeimpfte

„Die Stufe 3 wird bald erreicht werden„, meinte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein nach der Krisensitzung. Bundeskanzler Alexander Schallenberg sagte, man sehe die „Pandemie noch nicht in unserem Rückspiegel. Wir sind drauf und dran, ohne Not in eine Pandemie der Ungeimpften zu stolpern“, dies gelte es zu verhindern. Einen Lockdown für Geimpfte bzw. Genesene schloss der Kanzler aus. „Die Beschlüsse, die wir heute gefasst haben, haben keine Auswirkung auf die Geimpften.“

Es müsse allen ungeimpften Menschen klar sein, „dass große Verantwortung auf ihren Schultern lastet“, verwies er auf die Belegung der Intensivstationen, die auch Auswirkungen auf andere Patienten abseits Corona hat. „Ich werde es als Bundeskanzler nicht zulassen, dass das Gesundheitssystem überlastet wird, weil wir noch zu viele Zögerer und Zauderer haben.“