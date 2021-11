Dann und wann zweifeln wir alle mal an unserer Beziehung. Doch es gibt Beziehungen, für die es sich zu kämpfen lohnt und andere, wo jeder Kampf vergebens ist. Den Partner oder die Partnerin fürs Leben möchte man ja nicht einfach so aufgeben. Aber wie erkennen wir, dass es sich um die große Liebe handelt?

An diesen Anzeichen erkennt ihr den Partner oder die Partnerin fürs Leben.

An diesen Zeichen erkennt ihr den Partner fürs Leben:

1. Wohlfühlen

Es ist so simpel, wie es sich anhört. Ihr solltet euch neben eurem Partner oder eurer Partnerin rundum wohlfühlen und ganz ihr selbst sein können. Verspürt ihr ständig den Druck, anders sein zu müssen, dann solltet ihr euch noch einmal Gedanken darüber machen, ob es ein Leben lang halten soll.

2. Freiräume

Wir hören es immer wieder, aber es ist eines der wichtigsten Dinge in einer gesunden Beziehung: Der Freiraum. Jede Person braucht ihn, um sich selbst zu entfalten und den eigenen Interessen nachzugehen. Denn wir existieren auch noch außerhalb unserer Beziehung, sei es der Freundeskreis, Hobbys oder einfach mal nur eine Serie alleine anzusehen.

3. Interesse

Wenn wir schon länger zusammen sind, kann es passieren, dass der Alltag in unsere Beziehung einkehrt. Außerdem haben wir nach einer gewissen Zeit das Gefühl, dass wir unseren Partner oder unsere Partnerin irgendwann in- und auswendig kennen. Das bedeutet aber nicht, dass man das Interesse am anderen verlieren sollte. Das Leben geht nämlich weiter und genauso entwickeln wir uns mit der Zeit – unsere Persönlichkeit ist nicht statisch. Deshalb sollte das Interesse am anderen niemals abbrechen.

4. Nie selbstverständlich sein

In einer Beziehung ist die Balance zwischen Geben und Nehmen bzw. Fordern besonders wichtig. Einer sollte sich nie ganz für den anderen aufopfern. In einer Langzeit-Beziehung müssen sich beide aneinander annähern und Kompromisse eingehen.

5. In Beziehung investieren

Wer einander wirklich wichtig ist, der möchte es sich gegenseitig auch immer wieder zeigen. Nur weil wir unsere Beziehung für die große Liebe halten, bedeutet es nicht, dass sie ein Selbstläufer ist. Eine Partnerschaft ist Arbeit und das hört nie auf. Natürlich kann es sein, dass einer mal mehr in die Partnerschaft investieren muss. Aber grundsätzlich sollte immer ein Gleichgewicht herrschen, sodass keiner von beiden frustriert wird.