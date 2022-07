Derzeit macht auf TikTok ein virales Video die Runde, in der eine Frau davon erzählt, dass sie ihrem Freund eine Niere spendete. Doch der soll sie ein paar Monate nach der Transplantation dann betrogen haben.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass die TikTokerin damit viral geht. Ein ähnliches Video hatte sie schon vor knapp einem halben Jahr gepostet.

Frau spendet Partner Niere und wird verlassen

Vielleicht habt ihr das Video schon auf TikTok entdeckt. Wenn nicht, dann wird euch diese Geschichte sicher fassungslos zurücklassen. Denn stellt euch vor, ihr spendet eure Niere an euren todkranken Freund. Doch nur ein paar Monate später betrügt er euch. Unglaublich? Nope, denn genau das ist TikTok-Userin Colleen Le passiert.

Im Jahr 2015 lernte die heute 30-Jährige ihren Freund kennen. Von Anfang an soll der sehr offen und ehrlich mit seiner chronischen Nierenerkrankung umgegangen sein, wie sie auf ihrem TikTok-Account erzählt. Schon seit seinem 17. Lebensjahr habe er mit der Krankheit gekämpft. Als die beiden schließlich ein Paar wurden, fühlte es sich für Colleen wie eine Berufung an, sich testen zu lassen, um zu sehen, ob ihre Nieren für eine Spende infrage kommen würden. „Als ich seinen Zustand sah, als ich sah, wie sehr er unter dieser Krankheit litt, musste ich mich testen lassen“, sagte sie. „Ich hatte das Bedürfnis zu sehen, ob ich diesem Mann helfen könnte.“

Tatsächlich passte ihre Niere. Und nur kurze Zeit später fand dann im Mai 2016 auch die Operation statt – beide erholten sich glücklicherweise vollständig davon. Etwa sieben Monate später reiste Colleens Ex mit einigen Freunden für einen Junggesellenabschied nach Las Vegas. Als er wieder zu Hause ankam, beichtete er ihr, dass er in Las Vegas fremdgegangen sei. Die heute 30-Jährige verzieh ihm und gab ihm noch eine Chance. Doch es fiel ihr schwer, ihm danach zu vertrauen. Bei einem Streit am Telefon drei Monate später wurde sie dann von ihrem Freund abserviert. „Er sagte: ‚Oh, wenn Gott will, dass wir am Ende zusammen sind, dann sind wir zusammen'“, erzählte sie in einem Interview mit Insider.

TikTok-Video ging schon einmal viral

Bevor er sie auf allen sozialen Medien blockierte, soll er ihr allerdings noch hinzugefügt haben: „Du hast deine Niere nur gespendet, um gut dazustehen.“ Im Januar 2022 postete Colleen dann ihr erstes Video, in dem sie von ihrer Geschichte erzählt. Das Video ging viral – zum ersten Mal. Inzwischen zählt es geschlagene 16 Millionen Aufrufe und mehrere tausend Kommentare, in denen die 30-Jährige viel Unterstützung bekommt.

Vor drei Wochen postete Colleen jetzt jedoch ein weiteres Video zu ihrem dramatischen Liebes-Aus, das ähnlich aufgebaut ist, wie ihr erstes. Und schon wieder geht es mit über 10 Millionen Views viral. Der Grund dafür: Dieses Mal stitchten es viele weitere Creator:innen und reagierten darauf. Was die Reichweite des Video nochmal um einiges erhöhte.