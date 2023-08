Was soll ich heute ins Büro anziehen und welcher Office-Look ist gemütlich und schaut trotzdem nach „business“ aus? Die Frage aller Fragen, die wir uns jeden Morgen aufs Neue stellen. Aber keine Sorge, we got you covered!

Ihr braucht Outfit-Inspo fürs Büro? Here you go.

1. Business Casual

Geht einfach immer! Business Casual ist einer unserer liebsten Office-Looks für Tage im Büro, an denen man viel zu tun hat und das Outfit deshalb ruhig gemütlich, aber eben trotzdem „business“ sein soll. Weil’s gerade so IN ist, haben wir uns bei diesem Look für Anzugweste und lässige (und vor allem bequeme) schwarze Hose entschieden. Kombiniert wird der Zweiteiler mit klassischen Loafers, goldenem Schmuck und elegantem Shopper. Wenn’s dann doch in ein wichtiges Meeting geht: einfach roten Lippenstift für noch mehr Power-Feeling auftragen – und schon reißen wir die Welt nieder!

2. Sporty Office-Look

Ja, auch der Sporty-Look passt ins Office! Man muss nur wissen, wie – wir zeigen’s euch. Für den gemütlichen Power-Style schnappen wir uns einen schlichten Midi-Rock in Satin-Optik und kombinieren ihn mit einem sportlichen Tanktop. Business-Vibes verleihen wir dem sportlichen Outfit mit weißen Sneakern und lässiger Crossbody-Bag. Silber-Schmuck dazu kombiniert und der gemütliche Alltagsstyle wird zu unserem favorite Office-Look!

3. Business Chic

Wer sagt, dass schick und gemütlich nicht zusammenpassen, der hat diesen Office-Look noch nicht probiert! Wie wär’s mit einem total bequemen Wickelkleid? Wir versprechen euch, dieses Office-Outfit wollt ihr garantiert nicht mehr missen. Zeitsparend ist der Look obendrein, denn ihr braucht in Wahrheit nur ein Teil und schon „seid ihr angezogen“, wie wir gerne sagen :D. Pro-Tipp: Am besten auf eine knallige Farbe oder Kleider mit coolen Prints setzen. Je nach Lust und Laune tragen wir gemütliche Boots oder auch Schuhe mit Absatz dazu. Goldene Accessoires, der passende Nagellack und cooler Shopper mit genügend Platz für den Laptop runden den Look ab.