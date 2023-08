We know, es fällt uns auch ziemlich schwer, das jetzt auszusprechen. Aber it is what it is: der Herbst steht vor der Tür. Damit das Sommer-Feeling aber doch noch etwas länger bleibt, greifen wir jetzt einfach auf einen Fashion-Hack zurück und machen unsere Sommer-Outfits herbsttauglich!

Wie das geht? Das seht ihr hier! Wir haben gleich drei coole Looks zum Nachstylen für euch.

1. Sommerkleider & Cowboy-Boots

Nichts leichter als das: Sommerkleider können wir mit einem kleinen Fashion-Hack sofort herbsttauglich machen. Statt Sneaker oder Sandalen schnappen wir uns stattdessen nämlich einfach ein Paar Cowboy-Boots. So bleiben unsere Füße nicht nur warm, sondern wir kreieren obendrein auch noch einen richtig stylishen Look! Am besten lässt sich der herbstliche Cowboy-Look mit verspielten Volant-Kleidern nachstylen. Eine cute Crossbody-Bag, goldene Hoops und roter Lippenstift sorgen für jede Menge extra Hingucker!

2. Jeans-Röcke & Loafers

Auch unsere geliebten Denim-Midi- und Maxi-Skirts müssen wir im Herbst keinesfalls im Schrank lassen. Die stylishe Variante für kühlere Tage: den Jeans-Rock für den All-Over-Look mit passendem Hemd kombinieren. Der Clou bei diesem Outfit sind ebenfalls die Schuhe. Wir schnappen uns ein Paar Loafer – die sind gerade total im Trend – und tragen dazu einfach weiße Tennissocken! Tasche und Accessoires dazu – 10/10 würden wir sagen!

3. Layering

Dieser Hack funktioniert nicht nur im Frühling, sondern ist auch ideal für den Herbst: wir Layern uns einfach warm – und zwar stylish! So lassen sich zum Beispiel Sommerkleider oder Satin-Röcke mit cuten Pullis oder Blazern kombinieren. Wenn es uns doch zu warm ist, dann ziehen wir das warme Oberteil einfach wieder aus und wickeln es lässig um die Hüfte oder tragen es elegant um die Schultern. Entweder mit Sneakern oder Mules kombinieren und schon habt ihr zwei Looks in einem – Win-Win!