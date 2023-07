Neuer Monat, neues Glück: so oder so ähnlich sehen einige Sternzeichen den Juli. Denn mit dem Sommer wird bei ihnen der Wunsch nach einer großen Veränderung in ihrem Leben immer größer. So einfach wird es ihnen dabei jedoch nicht gemacht, denn sie müssen schon etwas dafür tun, wenn sie neue Herausforderungen annehmen möchten.

Um welche Tierkreiszeichen es sich handelt, lest ihr hier.

Stier

Stiere verspüren aktuell den starken Drang, aus ihrer Komfortzone auszubrechen und ihr Leben völlig auf den Kopf zu stellen. Sie sehnen sich nach Veränderung, um neue Abenteuer zu erleben. Dafür müssen sie jedoch das eine oder andere Opfer bringen. Raus aus ihrer Komfortzone, beispielsweise! Und das am besten sofort. Denn jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mutig zu sein. Ob es eine abenteuerliche Reise oder eine aufregende Romanze ist, der Stier hat das Zeug dazu, seine Träume zu verwirklichen. Also sollte er sein Leben buchstäblich bei den Hörnern packen und dem Universum zeigen, dass er bereit für Veränderung ist.

Zwillinge

Routine und Monotonie sind die schlimmsten Feinde der Zwillinge. Vielmehr brauchen sie ständig neue Herausforderungen und Gelegenheiten, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Daher langweiligen sie sich schnell mal, wenn sie zu lange denselben Beruf ausüben. Für das Sternzeichen gilt nämlich: die persönliche sowie berufliche Weiterentwicklung darf niemals aufhören. Also, warum nicht gleich damit beginnen, wenn der Wunsch nach Veränderung in diesem Monat besonders laut schreit? Die Zwillinge sind bereit, sich auf das Unbekannte einzulassen und ihren Horizont zu erweitern.

Waage

Waagen haben gerade das Gefühl, dass alles aus dem Gleichgewicht gerät. Für sie ist das insgeheim ein Zeichen, dass es an der Zeit ist, Veränderung anzustreben. Dabei ist jetzt vor allem eines wichtig: das Sternzeichen sollte auf sein Bauchgefühl hören und erstmal herausfinden, was es wirklich glücklich macht. Vielleicht ist es an der Zeit, alte Beziehungen loszulassen und neuen Menschen eine Chance zu geben. So wird es ihr auch gelingen, zu ihrer inneren Ruhe und Ausgeglichenheit zurückzufinden.