Die Entscheidung, wer denn zur Hochzeit eingeladen wird und wer nicht, kann schon einmal schlaflose Nächte kosten. Bei der Frage, ob ein Lama Teil der Feier sein sollte, gab es für eine Brautmutter aus New York aber nur eine Antwort: JA.

Die Bilder der ausgefallenen Hochzeitsgesellschaft gehen online derzeit viral.

Mutter organisiert Lama als Hochzeitsgast

Für die Amerikanerin Tara gibt es immer schon einen großen Lebenstraum: irgendwann möchte sie eine eigene Lama-Farm besitzen. Denn die junge Frau liebt die flauschigen Tiere und möchte gerne einen Teil ihres Lebens der Erhaltung widmen. Grund genug für Taras Mutter, ihr anlässlich ihrer Hochzeit eine tierische Überraschung zu machen.

Denn auch, wenn Tara noch keinen Lamahof besitzt; an ihrem ganz besonderen Tag durften die Tiere natürlich trotzdem nicht fehlen. Wer jetzt allerdings an Fotos von Lamas, eine Lama-Hochzeitskarte oder Lama Stofftiere als Showeinlage denkt, hat aber weit gefehlt. Denn Taras Mutter liebt es offensichtlich extravagant und lädt kurzerhand ein echtes lebendiges Lama zur Hochzeit ein.

Ja, richtig gelesen. Die Hochzeitsgesellschaft sollte auch eine tierische Komponente haben. Denn Taras Mutter organisiert über einen Lama-Hof J, einen kuscheligen Gefährten, der sie auf die Hochzeit begleitet. Natürlich passend gekleidet! Denn wie sich das auf einer Hochzeit gehört erhält das Lama einen schwarzen Anzug, eine Fliege, elegante Handschuhe und den passenden Blumenschmuck. Ob das Outfit und der Auftritt für das Lama aber wirklich gemütlich waren, ist nicht bekannt.

„Beste Hochzeitsüberraschung aller Zeiten“

Die Überraschung gelingt aber auf jeden Fall. Denn als Tara an ihrem großen Tag das Tier sieht, ist sie so begeistert, dass J kurzerhand gleich Teil der engsten Hochzeitsgesellschaft wird und als Trauzeuge dabei sein darf. Aber nicht nur für Tara und ihren Ehemann Adam war das die perfekte Überraschung. Denn die Fotos der Hochzeit, die sowohl die Lama-Halter als auch die Hochzeitslocation teilen, bekommen online viel Aufmerksamkeit.

Denn wirklich jeder ist von Trauzeuge J begeistert – und so wie es aussieht dürften auf ihn in Zukunft noch einige weitere Hochzeitsjobs folgen. In den Kommentaren betonen nämlich viele, dass ein Lama der perfekte Zusatz für ihren ganz besonderen Tag wäre. „Können wir bitte ein Hochzeitslama haben“, fleht etwa ein Mann in den Kommentaren seine Zukünftige an. Andere nennen es in den Kommentaren die „beste Hochzeitsüberraschung aller Zeiten.“ Also wer weiß, vielleicht hat Taras Mutter mit ihrer Überraschung ja den nächsten großen Hochzeitstrend gestartet.