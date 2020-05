Seinen Partner mit einem Strauß Blumen zu überraschen oder ihn mit kleinen Aufmerksamkeiten zu beschenken, kann total romantisch sein. Doch nicht jeder hat Gefallen an großen Liebesbeweisen. Diese drei Sternzeichen stehen nämlich so gar nicht auf Kitsch und Romantik.

Denn sie verabscheuen große Liebesbeweise und ersticken jeden noch so romantischen Moment sofort im Keim.

Zwilling

Ein romantisches Candlelight-Dinner im Restaurant sorgt bei dem Zwilling für Würgereiz. Denn Romantik ist für dieses Sternzeichen ein Fremdwort. Der Zwilling ist sehr kommunikativ. Deswegen bringt er seine Liebe auch nicht durch große Gesten wie einem Blumenstrauß zum Ausdruck. Viel eher würde er seinem Partner ein Liebesgedicht schreiben. Denn mit Worten kann er sehr gut umgehen.

Widder

Der Widder lehnt jede Art von Kitsch strikt ab. Seinen Partner mit einer romantischen Aufmerksamkeit zu verwöhnen, kommt für ihn nicht infrage. Denn der Realist in ihm zwingt ihn stets dazu, sich nicht in kitschigen Traumvorstellungen zu verlieren. Demnach möchte er romantische Momente aus Filmen auch nicht mit seinem Partner nachahmen. Wer den Widder also mit Dingen wie einem Blumenstrauß oder einem Bett aus Rosenblättern überraschen möchte, sollte sich das besser nochmal überlegen.

Steinbock

Auch der Steinbock ist absolut nicht romantisch. Romantische Gesten sind für ihn ein Tabu und finden nur statt, wenn die Beziehung in den Augen des Steinbocks bereits dem Ende zugeht. Denn obwohl er am liebsten auf große Liebesbeweise verzichten würde, ist ihm seine Beziehung zu wichtig, um darauf zu verzichten. Ein echter Romantiker ist der Steinbock dadurch aber trotzdem nicht.