Termine und Versprechen nicht einhalten und kurzfristig Treffen absagen: Das tun diese Sternzeichen häufiger als andere. Der Grund: Die Charaktereigenschaften ihrer Astrozeichen. Diese machen sie besonders unzuverlässig.

Diese Tierkreiszeichen gehören nicht zu den zuverlässigsten Menschen.

Skorpion

Der Skorpion ist für jede spontane Aktion zu haben. Sind Treffen oder ähnliches aber schon lange im Vorhinein geplant, dann sollte man sich nicht auf das Sternzeichen verlassen. Denn es neigt dazu, sehr kurzfristig abzusagen. Und das passiert nicht gerade selten. Das liegt zum Teil auch daran, dass das Wasserzeichen super unorganisiert ist. Lange kann man dem Sternzeichen aber nicht für diese Eigenschaft böse sein. Denn mit ihm kann man durch seine Spontanität auch sehr viel Spaß haben.

Zwillinge

Zwillinge haben bekanntlich zwei Gesichter. Und zwischen diesen beiden ist das Sternzeichen oft sehr hin- und hergerissen. An einem Tag kann das Luftzeichen noch super begeistert von einer Idee sein und am nächsten Tag schon wieder nicht mehr. Weshalb das Sternzeichen im Nachhinein oft einen Rückzieher macht und seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtet. Dieser Eigenschaft sind sich Zwillinge sehr wohl bewusst, weshalb sie nur ungern Versprechen geben. Sie wissen, dass hier auf sie kein Verlass ist.

Fische

Es gibt wohl kaum ein Sternzeichen, das so verträumt durch die Welt geht, wie das Astrozeichen Fische. Es tut sich nämlich besonders schwer, den Überblick zu bewahren. Besonders, was ihre Termine angeht. Nicht selten passiert es, dass das Wasserzeichen Treffen vereinbart, wo es eigentlich schon verabredet ist. Deshalb geschieht es häufig, dass es in letzter Minute absagt. Fische sind unzuverlässig, man sollte bei ihnen immer doppelt und dreifach nachfragen, ob ein Treffen auch wirklich stattfindet und gegebenenfalls einen Plan B parat haben.