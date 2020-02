Ein Mann aus Kalifornien mit ausgeprägter Sushi-Liebe erlebte auf der Toilette eine böse Überraschung: Ein 1,70 Meter langer Bandwurm verließ via Ausscheidung seinen Körper.

In Kalifornien solltest du nicht zwingend Sushi essen. Wie „Bild“ berichtete, hatte ein Mann gerade die tägliche Sushi-Ration zu sich genommen, als er auf dem WC den Anblick eines 1,70 Meter langen Bandwurms ertragen musste. Der Parasit hatte es sich in seinem Darm gemütlich gemacht und ist zu dieser stattlichen Größe angewachsen.

„Bitte behandeln Sie mich gegen Würmer!“

Die Geschichte öffentlich machte der Notfallmediziner Dr. Kenny Banh, der in seinem Podcast „This won’t hurt a bit“ von seinen ungewöhnlichsten Erlebnissen berichtet. Der Kalifornier mit ausgeprägter Sushi-Liebe sei in die Notaufnahme gekommen und habe über blutigen Durchfall geklagt. Dann aber erklärte er den Ärzten, warum er wirklich zu ihnen gekommen war: „Bitte behandeln Sie mich gegen Würmer!“

Die Entdeckung des Bandwurms beschrieb der Mann wie folgt: Als er auf der Toilette saß, habe er gespürt, wie der Wurm sich aus ihm herauswindete. Er glaubte, dass „seine Eingeweide herauskommen“ – und habe dann den Parasiten herausgezogen.

Bandwurm auf WC-Papier-Rolle gewickelt

Dr. Banh berichtet, dass er dem Mann erst nicht geglaubt habe – doch der hatte den ultimativen Beweis dabei: „Ich holte eine Rolle Toilettenpapier und wickelte darauf dieses Ding auf, das wie ein riesiger, langer Bandwurm aussah.“

Die Mediziner legten den Wurm im Behandlungsraum aus – und waren ein zweites Mal verblüfft: Der Parasit hatte eine Länge von 1,68 Meter, in etwa so groß wie Dr. Banh.

Bandwurm im Darm oder Gehirn

Bandwürmer sind Parasiten, die nicht nur bei Tieren vorkommen, sondern auch den Menschen befallen können. Der Bandwurm ernährt sich ausschließlich von den Nährstoffen, die sein Wirt ihm durch die aufgenommene Nahrung zuführt.

Anfangs treten bei einem Bandwurm-Befall kaum bis gar keine Symptome auf, oft nicht einmal dann, wenn der Wurm schon einige Meter an Länge zugelegt hat. Erst wenn die Larven oder der ausgewachsene Wurm anderweitiges Gewebe oder Organe als den Darm erreichen, kommt es zu Beschwerden, die sich plötzlich stark und schnell verschlimmern.