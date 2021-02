Tim Mälzer bekommt es bei Kitchen Impossible diesmal mit einem russischen Koch zu tun. Wer ist Alexander Wulf und was kann er?

„Die Herausforderungen waren so abwechslungsreich und unterschiedlich, wie man sich das nur vorstellen kann. Das ist ja auch das Schöne an diesem Format: Es wird niemals langweilig“, sagt Tim Mälzer zur jüngsten Staffel seiner Kochsendung Kitchen Impossible. Und tatsächlich gibt es wieder spannende Duelle zwischen Mälzer und seinen Herausforderern. An diesem Sonntag, dem 28. Februar, wird die Koch-Challenge zwischen Mälzer und Alexander Wulf gezeigt. Die Sendung ist auf Vox zu sehen bzw. im Livestream auf TV Now.

Doch wer ist überhaupt dieser Alexander Wulf? Er wurde in Krasnojarsk in Russland geboren – und Wulf hat sich bei seinen Kreationen immer schon von den kulinarischen Besonderheiten seiner Heimat beeinflussen lassen. Er war zunächst in verschiedenen Restaurants in Österreich, Belgien und Deutschland tätig – unter anderem im Gasthof Krönele in Lustenau / Vorarlberg und auf Schloss Bensberg bei Köln. Heute ist Wulf Küchenchef der Restaurants der Burgstuben-Residenz im deutschen Heinsberg-Randerath, wo er einen Michelin-Stern und 17 Punkte im Gault Millau erreicht hat.

Alexander Wulf (Bild: TVNOW / Endemol Shine)

Alexander Wulf legt viel Wert auf nachhaltige, ökologisch einwandfreie Herkunft der Zutaten – ein Trend, der in vielen Küchen zu beobachten ist. In seinem Restaurant hat er aber auch begonnen, noch stärker auf seine Kenntnis der russischen Küche zu bauen. Eine seiner Kreationen heißt beispielsweise „Mütterchen Russland“. Für Tim Mälzer wird Wulf mit Sicherheit ein sehr schwerer Gegner …

Das sind die nächsten Folgen von Kitchen Impossible

7. März: Tim Mälzer gegen Sepp Schellhorn

Mälzer: „Mühltalhof“ in Neufelden, „Gasthof Schloss Aigen“ in Salzburg (beides Österreich); Schellhorn: „Domkes Fischpavillon“ auf Usedom, „Restaurant Horváth“ in Berlin

14. März: Tim Mälzer gegen Sven Elverfeld

Mälzer: „Restaurant Überfahrt“ in Rottach-Egern, „Restaurant Français“ in Frankfurt am Main; Elverfeld: Privatküche in Schorndorf, „Zum gscheiten Beck“ in Feldberg-Bärental

21. März: „Best Friends Edition“ mit Mälzer, Tim Raue und Alexander Herrmann

Mälzer vs Raue: „Fränkischer Landgasthof Weichlein“ in Wachenroth

Raue vs. Herrmann: „Shiraz“ in Darmstadt

Mälzer vs. Herrmann: „893 Ryōtei“ in Berlin