Das härteste Duell: Tim Mälzer bekommt es heute bei Kitchen Impossible mit Steffen Henssler zu tun. Was kann der TV-Starkoch wirklich?

Dem TV-Publikum ist er bestens bekannt, denn neben Tim Mälzer gilt Henssler als DER Fernsehkoch in Deutschland. Henssler wurde 1972 in Neuenbürg im Schwarzwald geboren. Er durfte sich als erster deutscher Koch mit dem Titel „Professional Sushi Chef“ bezeichnen, seine Restaurants „Henssler Henssler“ und „ONO by Steffen Henssler“ wurden schon mehrere Male prämiert. Am Sonntag, den 22. März, tritt er bei Kitchen Impossible gegen Tim Mälzer an.

Steffen Henssler versteht die Selbstinszenierung

Henssler versteht es nicht nur zu kochen, sondern vor allem sich selbst zu inszenieren – und damit gute Geschäfte zu machen. So können Kochbegeisterte seit 2016 in der Kochschule und Eventlocation „Hensslers Küche“ ihm und seinem Team zuschauen und lernen. Anfang 2017 hat er gemeinsam mit seinem Bruder das Restaurant „Ahoi by Steffen Henssler“ in Hamburg eröffnet. 2018 folgte mit „Henssler GO“ sein 4. Restaurant in dieser Stadt, das sich auf die japanische Küche spezialisiert hat und sogar einen Sushi-Lieferservice anbietet.

Henssler ist außerdem Autor von 5 Kochbüchern und einem Kinderkochbuch. Immer wieder geht er auch auf Tour, zuletzt im Vorjahr mit dem 5. Live-Programm „Steffen Henssler – unplugged“. Und im Fernsehen ist er ohnehin Stammgast. Bei „Grill den Henssler“ widmet er sich seit 2013 der Aufgabe, Stars und Semi-Promis kulinarisch zu beschämen. Nach einer Unterbrechung ist die Kochsendung seit 2019 wieder im Programm von Vox.