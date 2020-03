Steffen Henssler hat eine neue Frau an seiner Seite. Wie der deutsche Fernsehsender VOX nun bekannt gab, wird Laura Wontorra die neue Moderatorin bei “Grill den Henssler”.

Die 30-Jährige moderierte bereits Fernsehformate wie “Ninja Warrior Germany” oder “100% Bundesliga”.

Laura Wontorra wird neue “Grill den Henssler”-Moderatorin

Nun ist es endlich offiziell. Steffen Henssler erhält wieder weibliche Unterstützung. Denn wie der deutsche Fernsehsender VOX via Twitter verkündete, wird Laura Wontorra die neue Moderatorin bei “Grill den Henssler”. Die 30-Jährige ist keine Unbekannte. In den letzten Jahren sah man sie als Moderatorin in diversen Fernsehformaten wie “Ninja Warrior Germany” oder “100% Bundesliga”. In einem Video, das der Sender gemeinsam mit den Neuigkeiten via Twitter veröffentlichte, zeigt sich Wontorra sichtlich begeistert über ihr neuestes Projekt. “Ich freue mich sehr darüber, dass ich einen neuen Fernseh-Partner an meiner Seite habe. Und die beste Nachricht für alle Beteiligten von Grill den Henssler: Ich komme endlich nicht mehr zum Kochen, sondern nur noch zum Moderieren und Fragen stellen!”

Laura Wontorra war bereits zweimal in der Kochshow zu sehen. Allerdings trat sie dabei im Koch-Duell gegen Steffen Henssler an. Nun möchte sie ihm und den Kandidaten als Moderatorin erstmals mit Rat und Tat zur Seite stehen.