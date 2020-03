Unser Verstand, unsere Intelligenz und alles, was wir denken, schreiben wir dem Planeten Merkur zu. Er sorgt dafür, wie wir kommunizieren, was wir sagen und wie lernfähig wir sind. Der Planet Merkur hat Einfluss darauf, wie gut wir uns in einer Diskussion schlagen können und ob wir gute Zuhörer sind – oder eben nicht.

Das Sonnenzeichen, also das, was als Sternzeichen bekannt ist, reicht nicht aus, um seine Person vollends deuten zu können. Viele weitere Planeten tragen ebenfalls dazu bei, wie man als Mensch handelt. Wie zum Beispiel der Planet Merkur. Um ihn berechnen zu können, braucht man neben dem Geburtsdatum auch den Ort und die genaue Uhrzeit, zu der man geboren wurde. Aber was genau macht er eigentlich, der Planet Merkur?

Wofür ist der Planet Merkur verantwortlich?

Der Planet Merkur beeinflusst unser Gedächtnis, unser Interesse, aber vor allem unsere Rhetorik. Er sorgt dafür, wie wir uns ausdrücken und ob wir uns logisch erklären. Auch unser Urteilsvermögen ist von dem Planet Merkur bestimmt.

Der Planet Merkur ist in einer Partnerschaft dafür zuständig für einen Meinungsaustausch zu sorgen. Das bedeutet, wie wir mit unserem Gegenüber kommunizieren, können wir diesem Planeten zuschreiben. Ob es uns schwer fällt, kinderleicht oder es auf die Situation ankommt. Aber woher weiß man, welche Merkurstellung im Horoskop was aussagt? Damit ihr nicht im Dunklen tappen müsst, haben wir die Antworten für dich!

Merkur im Widder

Du hast Freude an der Diskussion. Du bist offen, schlagfertig und hast keine Angst vor problematischen Äußerungen. Auch wenn du oft zuerst an dich selbst denkst, schaffst du es regelmäßig Leute mit deinen Geschichten in den Bann zu ziehen. Du bist ein selbstbewusster Redner und stehst hinter jedem Wort, das du sagst.

Merkur im Stier

Du hast einen ausgeprägten Geschäftssinn und wenn du etwas lernst, dann vergisst du es auch nicht mehr. Außerdem bist du ein guter Zuhörer, der seine Motivation in der Arbeitswelt, auch auf sein Umfeld übertragen kann. Du bist bodenständig, zielstrebig und hast einen gesunden Menschenverstand.

Merkur im Zwilling

Bei dir kommt es regelmäßig zu schnellem Denken, das dich oberflächlich wirken lässt. Dir passiert es oft, dass du Dinge zerreden musst. Oftmals ohne, dass es dir überhaupt auffällt. Du hast zwar eine schnelle Auffassung, jedoch kann es dir leicht passieren, dass du deine Gefühle während einer Diskussion vernachlässigst.

Merkur im Krebs

In deinem Fall sind Denken und Fühlen stark verbunden. Aber trotzdem wird dein Innerstes nicht jedem offenbart. Da deine Emotionen dein Denken bestimmen, passiert es sehr schnell, dass du dich persönlich angegriffen fühlst, wenn sich jemand im Ton vergreift.

Merkur im Löwen

Du bist ein sehr selbstbewusster Redner, der mit seinen mentalen Leistungen beeindrucken möchte. Du bist auf das große Ganze fokussiert, die kleinen Dinge überlässt du lieber den anderen. Deine starke Selbstbezogenheit stört manchmal deine Arbeit. Denn, weil du so von dir selbst überzeugt bist, kommt deine Kreativität manchmal zu kurz.

Merkur in der Jungfrau

Sprache ist dein Talent und das weißt du auch. Du bist dir bewusst, was du gut kannst und arbeitest auch hart dafür. Aber dein Perfektionismus kann Fluch und Segen zugleich sein. Denn es passiert einmal zu oft, dass du dich im Detail verlierst. Daraus resultiert auch eine Unzufriedenheit, die du an deinen Mitmenschen auslässt.

Merkur in der Waage

Du bist mit deinen Gedanken stets bei deinen Freunde, deiner Familie und deinem Partner. Denn du versuchst ihnen gerecht zu werden. Als einziger, mit dem Planeten Mond im Tierkreiszeichen Waage, schaffst du es einfühlsam das anzusprechen, was du dir denkst. Und das, ohne dein Gegenüber zu verletzen.

Merkur im Skorpion

Dein kritisches Denken zeichnet dich aus und du hinterfragst jeden Gedankengang, der dir unterkommt. Du neigst zu radikalen Lösungen, da du jede Schwachstelle davor genau untersucht hast und es, deiner Meinung nach, keine weiteren Grund gibt Zeit zu verschwenden.

Du bist in der Lage etwas, das dir erzählt wurde, für dich zu behalten. Und durch dein kritisches Denken passiert es auch, dass du das dir anvertraute Geheimnis analysierst und deinem Gegenüber so weiterhelfen kannst.

Merkur im Schützen

Du befasst dich gerne mit der Wahrheit, Gerechtigkeit und Ethik. Aber allgemein magst du es, dich mit Lebensproblemen zu beschäftigen. Leider übersiehst du oft, wenn du so über alles nachdenkst, das Wesentliche. Das erschwert es dir, einen kühlen Kopf zu bewahren.

Merkur im Steinbock

Du planst gerne, befolgst das, was du dir vorgenommen hast und bist somit konsequent. Aber du hast auch große Angst etwas Falsches zu sagen. Deshalb denkst du ernsthaft, fokussiert und motiviert. Falls dich jemand stören sollte, kommst du damit überhaupt nicht klar. Denn du brauchst Zeit für dich, in der du all das planen kannst, was du möchtest.

Merkur im Wassermann

Es gibt kaum etwas, das du mehr liebst als neue Ideen oder Eingebungen. Du lässt dich gerne inspirieren, aber im Endeffekt denkst, sagst und erzählst du ausschließlich das, was du für wichtig empfindest. Für dich geht Wahrheit über Tradition. Wenn du etwas denkst, dann sagst du das auch – gerade heraus.

Merkur im Fisch

Dein Denken ist gefühlsbetont. Das führt dazu, dass du leicht zu beeinflussen bist und dich oft deinen Träumen hingibst. Aber du hast die einzigartige Gabe dich in andere hineinzudenken und so zu verstehen, warum sie wie handeln. Du schaffst es immer viel Verständnis für deine Mitmenschen aufzubringen.