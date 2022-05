Ihre Schwangerschaft neigt sich dem Ende zu. Das Baby von A$AP Rocky und Rihanna könnte nun nämlich jederzeit kommen. Aber das Baby und die werdende Mama müssen natürlich noch gebührlich gefeiert werden. Deshalb schmissen die werdenden Eltern eine Baby Shower der etwas anderen Art, und zwar mit Techno-Beats und Neonfarben!

Eigentlich sollte die Feier schon früher stattfinden, doch sie musste wegen A$AP Rockys Verhaftung verschoben werden.

Rihanna und A$AP Rocky veranstalten Rave-Babyparty

Riri macht keinen halben Sachen! Davon durften wir uns bereits in der Vergangenheit immer wieder überzeugen. Und auch während ihrer Schwangerschaft geht sie aufs Ganze! Mit ihren coolen Schwangerschaftslooks sorgt die Sängerin nämlich regelmäßig für große Begeisterung. Klassische Umstandsmode kommt für den Weltstar nicht infrage, sie setzt lieber auf High-Fashion-Looks, die man so bisher noch nicht gesehen hat. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass auch ihre Babyparty außergewöhnlich wird. Eine normale Baby Shower? Nein danke!

Die 34-Jährige und ihr Partner A$AP Rocky veranstalten deshalb eine Babyparty unter dem Motto: Rave Shower. Die Feier fand in einem Studio in Hollywood statt. Eingeladen waren zahlreiche Familienmitglieder und Freunde. Und wie es sich eben für eine Technoparty gehört, trugen die Gäste laut Insidern die grellsten Neonfarben und tanzten zu lauten Techno-Beats.

„Rave-Shower“-T-Shirts als Partygeschenk

Weil die 34-Jährige die Feier eher intim und privat halten wollte, durften die Gäste weder filmen noch fotografieren. Ein kleines Detail der Party machte auf Social Media dennoch die Runde. Auf Twitter landete nämlich ein Foto des Party-Geschenks für alle Gäste: Ein T-Shirt mit Kinderfotos von Rihanna und A$AP und der Aufschrift „Rih and Rocky Rave Shower“. Auf der Rückseite des Shirts steht in bunten Farben: „Ich war auf Rihs & Rockys Rave Shower und alles, was ich bekommen habe, war dieses fantastische Shirt.“

Rihanna and ASAP Rocky’s baby shower gifts for their guests are top tier 🤣🐐 pic.twitter.com/7Db2MOKDMc — boohooMAN (@boohooMAN) April 26, 2022

A$AP Rocky kurz zuvor verhaftet

Ursprünglich sollten die Feierlichkeit etwas früher stattfinden, berichtete ein Insider gegenüber The Sun. „Eigentlich die Babyparty schon am Mittwochabend (20. April) in Los Angeles stattfinden sollen, aber sie mussten das Event absagen„, so der Insider. Genau an dem Tag, als A$AP wegen einer Schießerei im vergangenen November verhaftet wurde.

Rihanna und der Rapper waren damals auf dem Rückweg von einem gemeinsamen Liebesurlaub, als Polizeibeamte dem Musiker noch am Flughafen Handschellen anlegten. Rocky kam zwar bereits ein paar Stunden nach seiner Verhaftung gegen eine Kaution von 550.000 Dollar wieder frei, Zeit für eine Party blieb da allerdings nicht mehr …