Es sind schlechte Nachrichten für Prinz Harry und Herzogin Meghan: Ihre erste Animationserie „Pearl“ wird nun doch nicht umgesetzt. Der Grund: Netflix hat das Projekt wegen der sinkenden Nutzerzahlen des Streaming-Dienstes aus dem Programm genommen.

Meghan war nicht nur Schöpferin der Serienfigur, sondern sollte auch als ausführende Produzentin das Projekt begleiten.

Harry und Meghan: Netflix streicht geplante Serie

Es läuft derzeit wohl nicht ganz rund bei Netflix. Der Streaming-Anbieter hat erstmals seit mehr als zehn Jahren ein Quartal mit Kundenschwund verkraften müssen. In den drei Monaten bis Ende März haben sich rund 200.000 Abonnenten abgemeldet, wie das Unternehmen Ende April mitteilte

Der Streaming-Service reagiert jetzt auf die schlechten Nutzerzahlen mit Sparmaßnahmen, die auch Projekte mit prominenten Beteiligten betreffen. Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten vergangenen Juli Pläne für die Produktion ihrer ersten Animationsserie bei Netflix bekannt gegeben. Netflix streicht das Projekt nun aber!

2020 schlossen Harry und die Ex-Schauspielerin Meghan einen Deal mit dem Anbieter ab. Entstehen sollen Filme und Serien für Kinder. Im Juli 2021 verkündete das Paar über seine Stiftung Archewell dann erste Details zu dem Projekt mit dem Arbeitstitel „Pearl“. In der Serie sollte es um ein Mädchen gehen, das auf seinem Weg von historisch bedeutsamen Frauen geprägt wird. Meghan war nicht nur als Schöpferin, sondern auch als ausführende Produzentin an Bord. Zu den Co-Produzenten zählte auch David Furnish – der Ehemann von Elton John.

Doku-Serie über „Invictus Games“ soll bei Netflix erscheinen

Andere Projekte des Paars für den Streaming-Dienst werden aber fortgesetzt. Weiter geplant ist somit eine Doku-Serie über einen von Harry im Jahr 2014 ins Leben gerufene Sportwettbewerb für kriegsversehrte Soldaten namens „Invictus Games“.

„Ich fiebere dem entgegen, was da kommt, und ich bin extrem stolz auf die Invictus-Gemeinschaft, die zu weltweitem Zusammenwachsen, Potenzial in den Menschen und fortwährendem Einsatz anregt“, sagte Harry nach Bekanntgabe des Projekts im April 2021. Für Harry sind die „Invictus Games“ eine echte Herzensangelegenheit. Sein eigener Einsatz in Afghanistan hatte ihn tief geprägt. Zwar musste er mit dem Abschied aus dem engeren Kreis der Königsfamilie im vergangenen Jahr inzwischen auch seine Funktion im Militär aufgeben, doch den „Invictus Games“ bleibt er verbunden. Wann genau, die Doku-Serie auf Netflix erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.