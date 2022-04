Es waren turbulente Stunden in den Sozialen Medien. Denn nachdem ein Influencer postete, dass Rihanna und A$AP Rocky sich kurz vor der Geburt des ersten gemeinsamen Babys getrennt haben, suchten die Twitter-Spione nach Antworten.

Jetzt äußert sich die angebliche Affäre zu den Gerüchten.

Trennungsgerüchte bei Rihanna und A$AP Rocky

So wirklich konnten wir dieses Gerücht einfach nicht glauben. Ein Influencer postete nämlich, dass A$AP Rocky seine hochschwangere Freundin Rihanna während der Pariser Fashion Week betrogen hat; und von ihr dabei erwischt wurde. Der Seitensprung war laut dem Influencer ausgerechnet mit Amina Muaddi. Sie ist Designerin bei Rihannas Label Fenty und entwirft dort die Schuhlinie.

Muaddi wurde in den vergangenen Jahren zu einer Vertrauten der Sängerin; immer wieder sieht man Rihanna auch mit maßgefertigen Schuhen von ihrem persönlichen Label. Auch Rocky sei mit der Designerin seit Jahren befreundet. Umso schlimmer war dementsprechend der Schock, als die Gerüchte die Runde machten.

„Fake Gossip, der in so böser Absicht fabriziert wurde“

Doch nachdem Muaddi zunächst nur ein Foto von Rihanna mit ihren Schuhen gepostet hat und so für mehr Spekulationen sorgte, spricht sie jetzt Klartext. Die Gerüchte sind falsch! „Ich habe immer geglaubt, dass eine unbegründete Lüge, die in den sozialen Medien verbreitet wird, keine Antwort oder Aufklärung verdient, besonders wenn sie so niederträchtig ist“, schreibt sie in einem Instagram-Story-Post. Sie hatte zunächst gedacht, dass dieser „fake Gossip, der in so böser Absicht fabriziert wurde“ nicht ernst genommen werde.

„In den letzten 24 Stunden wurde ich jedoch daran erinnert, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich so schnell zu Themen äußert, ohne Rücksicht auf die Faktenlage, und dass nichts tabu ist. Nicht einmal in einer Zeit, die eine der schönsten und gefeiertsten im Leben sein sollte.“

Letztendlich fühlte sich die Designerin also gezwungen, sich zu den Gerüchten zu äußern. Auch, weil „die Anschuldigungen nicht nur gegen mich gerichtet waren, sondern auch Menschen betrafen, die ich sehr respektiere und zu denen ich eine große Zuneigung hege.“

An den Gerüchten ist also zum Glück nichts dran und die Beziehung zwischen Rihanna und der Designerin bleibt eine gute! „Während Rih weiterhin ihr heiteres, bestgekleidetes Schwangerschaftsleben lebt und ich mich wieder meinem Geschäft widme, wünsche ich allen ein schönes Osterwochenende“, beendet Amina ihr Statement.

Bild: Screenshot instagram.com/aminamuaddi

Influencer entschuldigt sich für „unnötiges Drama“

Übrigens, Amina ist nicht die Einzige, die sich zu den Gerüchten geäußert hat. Denn ausgerechnet jener Influencer, der sie als erstes verbreitet hat, Louis, postet jetzt ein Statement auf Twitter. „Gestern Abend traf ich die dumme Entscheidung, einige Informationen zu twittern, die ich erhalten hatte“, erklärte Louis. „Ich werde nicht über Quellen sprechen, andere für eine begonnene Diskussion beschuldigen usw. Denn letztendlich habe ich die Entscheidung getroffen, diesen Tweet zu verfassen, auf Senden zu drücken und ihn mit meinem Namen zu veröffentlichen.“

Auf die Erklärung folgt eine Entschuldigung „bei allen Parteien, die mit meinen Handlungen und meinen rücksichtslosen Tweets zu tun hatten“. Dieses „unnötige Drama“ tue Louis sehr leid. Auch deshalb werde sich der Influencer jetzt eine Zeit lang aus den Sozialen Medien zurückziehen.