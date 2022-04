Am 16. April ist wieder Vollmond. Aber nicht irgendeiner, sondern der „Pink Moon“ im Zeichen der Waage. Auf einige Sternzeichen hat dieser ganz besonderen Einfluss und bringt große Veränderungen.

Diese drei Sternzeichen sind vom „Pink Moon“ besonders betroffen.

Zwillinge

Der „Pink Moon“ lässt bei den Zwillingen die rosarote Brille erscheinen. Denn für das Sternzeichen bringt der Vollmond vor allem eines: Romantik. Zum Glück, denn vor allem Single-Zwillinge sehnen sich schon lange nach neuen Abenteuern und Zweisamkeit.

Besonders wichtig ist es für die Zwillinge jetzt, die Energien des „Pink Moon“ für sich auszunutzen und aus sich rauszugehen. Ganz egal ob das heißt, sich wieder ans Online-Dating zu wagen, den Gym-Crush endlich anzusprechen oder einfach mehr mit Freunden zu unternehmen. Der Frühling ist für die Zwillinge die perfekte Zeit für Dates und romantische Abenteuer – sie müssen sich nur trauen.

Waage

Der „Pink Moon“, der bei uns auch Ostermond genannt wird, steht im Zeichen der Waage. Kein Wunder also, dass er auch einen großen Einfluss auf das Sternzeichen hat. Denn durch den Vollmond erleben die Waagen ein neues Gefühl der Befreiung. Sie schaffen es endlich, Ballast, den sie schon so lange mit sich herumtragen, abzuwerfen und neue Prioritäten zu setzen.

Für die Waagen starten jetzt besonders aufregende Zeiten, die ihr Leben nachhaltig verändern werden. Sei es ein Heiratsantrag, eine Schwangerschaft oder ein Jobwechsel. Bei den Waagen wird der Alltag auf den Kopf gestellt. Umso wichtiger ist es deshalb, sich jetzt Gedanken über die eigenen Wünsche und Ziele zu machen.

Stier

Die Stiere hatten es in den vergangenen Wochen nicht leicht. Immer wieder waren sie gestresst, unruhig und konnten sich nur schwer auf das Wesentliche konzentrieren. Da kommt der „Pink Moon“ jetzt gerade richtig. Denn er bringt den Stieren nicht nur ein bisschen Entspannung, sondern auch einen neuen Motivationsschub.

Die Stiere haben endlich den Drang, ihr Leben gründlich aufzuräumen und zu sortieren und erkennen dabei, worum es wirklich geht! Liebe Stiere, nutzt diese Chance aus, seid ehrlich mit euch selbst und analysiert euren Alltag ganz genau. Denn nur so schafft ihr es, endlich eine Balance in euer Leben zu bringen, nach der ihr euch schon so lange sehnt!