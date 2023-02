Es gibt wieder einen neuen Skincare-Trend am Beauty-Himmel. „Skin Flooding“ nennt sich der neueste Pflege-Spaß. Der Clou dahinter: Die Pflegeprodukte werden auf die noch feuchte Haut aufgetragen! Was genau das bringen soll? Wir haben eine Dermatologin gefragt!

Gleich vorweg: Eure trockene Haut wird diesen Trend einfach liiiiieben!

Skin Flooding: Dieser Beauty-Trend erobert gerade das Netz

Die letzten Monate haben unsere Haut ganz schön auf die Probe gestellt. Die trockene Heizungsluft, die niedrigen Temperaturen oder aber auch der Frühlingswind – selbst wer eine solide Skincare-Routine hat, hat in den kälteren Monaten sehr häufig mit trockener Haut zu kämpfen. Und da kommt nun der neueste Hautpflegetrend gerade recht. Denn Skin Flooding soll die Haut mit jeder Menge Feuchtigkeit versorgen.

Wie so oft wurden wir dank TikTok auf den Hype aufmerksam. Auf der beliebten Videoplattform verzeichnet der Hashtag #skinflooding bereits über 3 Mio. Aufrufe. Die Euphorie ist zwar neu, die Idee hinter dem Trend ist allerdings quasi ein alter Hase im Skincare-Universum. Expertinnen und Experten empfehlen diese Methode schon seit vielen Jahren. Das kann uns auch die Wiener Dermatologin Dr. Kerstin Ortlechner bestätigen. Aber was genau steckt nun dahinter?

So funktioniert Skin Flooding

Die Idee hinter Skin Flooding ist eigentlich recht simpel und daher auch bestens für eure tägliche Skincare-Routine geeignet. Wie der Name schon andeutet, geht es darum, das Gesicht mit Feuchtigkeit zu „fluten“. Und das geschieht vor allem dadurch, dass die Pflegeprodukte auf die noch feuchte Haut aufgetragen werden. An dieser Stelle betont Dermatologin Ortlechner aber: „Das heißt nicht, dass die Haut triefend nass sein sollte, es reicht schon, wenn sie nur nicht komplett trocken ist“. Wieso? Dadurch kann das Produkt nämlich „wesentlich besser von der Haut aufgenommen werden“, wie die Wiener Dermatologin erklärt. Und das wollen wir schließlich ja auch, wenn wir uns schon mal ein teures Produkt mit hochwertigen Inhaltsstoffen gönnen, oder? Okay, so viel zu den Basics hinter Skin Flooding. Nun zur Praxis …

Das Skin Flooding besteht im Grunde aus drei Schritten: Reinigung, Serum und Feuchtigkeitspflege.

Schritt 1

Zuallererst wird die Gesichtshaut mit einer milden Seife oder einem Gel gereinigt. Die Betonung liegt hier tatsächlich auf MILD. Verwendet daher keine Abschminktücher oder Produkte mit Säuren. Diese können die Haut nämlich reizen.

Editor’s Choice: Der Milde Reiniger von nkm reinigt besonders schonend mit Brokkolisamenöl und Kamillenblütenöl. Der Cleanser entfernt sanft Make-Up, Schmutz und überschüssigen Talg von der Hautoberfläche. Das Produkt gibt’s im Onlineshop von nkm für 34,50 Euro.

Bild: nkm

Schritt 2

Statt eure Haut dann wie gewohnt abzutrocknen, wird nun eben – wie bereits erwähnt – direkt auf die noch feuchte Haut das erste Produkt aufgetragen. Hierfür könnt ihr entweder einen Toner nehmen, oder gleich das Serum. Ortlechner empfiehlt hier Produkte mit Hyaluronsäure. Denn feuchte Haut liebt den Inhaltsstoff wahrlich: Wie ein Schwamm kann der Wirkstoff durch das Wasser seine volle Wirkung erst so richtig entfalten und „noch tiefer in die Haut vordringen“. Bei besonders trockener Haut könnt ihr danach auch noch weitere Schichten des Serums darüber layern.

Editor’s Choice: Das Resist Anti-Aging Ultra-Light Antioxidant Serum von Paula’s Choice ist ein besonders leichtes Hyaluronsäure-Serum, das Pickelmale verblassen lässt und die Poren weniger sichtbar macht. Das Serum ist für jeden Hauttyp geeignet. Ihr bekommt den Feuchtigkeitsboost für ca. 42 Euro zum Beispiel bei Cosmeterie im Onlineshop.

Bild: Paula’s Choice

Schritt 3

Abschließend solltet ihr – wieder ohne vorherige Produkte einwirken zu lassen – einen Moisturizer auftragen. Der letzte Schritt hilft dabei, die Feuchtigkeit in der Haut einzuschließen. Vor allem bei Hyaluronsäure ist dieser Step essenziell. „Ein Hyaluronsäureserum sollte IMMER mit einer Creme versiegelt werden. Denn trägt man nur das Hyaluron auf, kann sich die Haut danach sogar trockener anfühlen“, so die Wiener Dermatologin. Ihr könnt bei der Feuchtigkeitspflege auch ruhig ein reichhaltigeres Produkt wählen.

Editor’s Choice: Die Daily Face Cream von Saint Charles zieht nicht nur schnell ein und duftet herrlich nach alpinen Kräutern; sie sorgt mit Lindenblüte, Stiefmütterchen und Wilde Malve für ein strahlendes Hautbild. Den Moisturizer gibt’s für ca. 38 Euro hier im Onlineshop.

Bild: Saint Charles

Die Routine könnt ihr sowohl abends auch als am Morgen anwenden. In der Früh solltet ihr aber zum Schluss noch einen Sonnenschutz auftragen oder ihr wählt gleich eine reichhaltige Feuchtigkeitspflege mit SPF. Übrigens: Das Prinzip von Skin Flooding funktioniert nicht nur im Gesicht, sondern natürlich auch am restlichen Körper. Am besten, ihr cremt euch also gleich nach dem Duschen mit einer Bodylotion ein. Hinter Skin Flooding verbirgt sich also tatsächlich mal ein Trend, den man sich durchaus merken sollte!