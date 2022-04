In Amerika ist dieses Wochenende das erste Coachella-Festivalwochenende. Dass es nach einer coronabedingten Pause jetzt noch größer und ausgefallener werden soll, findet wohl auch Schauspielerin Bella Thorne. Denn sie will zu ihrer Coachella- Party auch Aliens einladen.

Bella hat auch schon konkrete Pläne, wie das funktionieren soll!

Bella Thorne lädt Aliens zu ihrer Party ein

Es soll wohl eine außerirdisch gute Party werden, wenn es nach Schauspielerin Bella Thorne geht. Denn wie „Page Six“ berichtet, will die 24-Jährige auf ihrer Coachella-Party nicht nur Stars und Sternchen sehen, sondern auch Aliens.

Eingeladen seien also neben Musikern wie Diplo auch Außerirdische. Ganz unter dem Motto „Alien Invasion“ sollen alle gemeinsam in der amerikanischen Wüste feiern und das Musikfestival Coachella einleiten.

Um das möglich zu machen, verwendet Bella angeblich eine Technologie namens „Beacon in the Galaxy“. Diese soll dabei helfen, „mit anderen Lebensformen im Universum in Kontakt zu treten.“ Angeblich habe Bella die verantwortliche Firma bereits kontaktiert, ob sie auch eine Zusage für den Einsatz der Technologie erhalten hat, ist aber nicht klar.

Neue Technologie soll bei Kontaktaufnahme helfen

Doch Bella weiß schon ganz genau, was sie damit machen will. Denn die genaue Vorgehensweise verrät ein Insider gegenüber „Page Six“. „Bella wird eine weltraumgebundene Nachricht senden, um andere Lebensformen im Universum über eine neue Beacon in Galaxy-Technologie zu kontaktieren“, heißt es demnach.

So absurd dieses Gerücht für manche vielleicht klingen mag, Bella scheint es anscheinend wirklich ernst zu meinen. Denn in ihren Instagram-Stories teilt sie den Artikel und schreibt zu einem darauffolgenden Selfie: „Die Party heute Abend wird der Wahnsinn.“ Wollen wir mal hoffen, dass sie ihre Erwartungen nicht zu hoch angesetzt hat.