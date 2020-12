Wer hätte gedacht, dass das Wort Lockdown so alltagstauglich wird wie in diesem Jahr? Niemand. Dennoch ist es aktuell wohl der beste Weg, um das Virus einzudämmen. Und deshalb heißt es viel Zeit zu Hause verbringen und die Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Wer den richtigen Lockdown-Buddy findet, dem fällt die Zeit alleine allerdings nicht schwer.

Bei der Wahl der einen Person, mit der man sich regelmäßig trifft, lohnt es sich, auf das Sternzeichen zu achten. Denn mit diesen drei Tierkreiszeichen ist man immer in bester Gesellschaft.

Jungfrau

Mit einer Jungfrau an deiner Seite verlierst du im Lockdown garantiert nie deine Motivation. Denn dieses Sternzeichen ist extrem strukturiert und hat immer ein Ziel vor Augen. Dir fällt es schwer, einen Tagesrhythmus zu finden? Dann Frage deine Jungfrau-BFF um Rat oder mach einen Spaziergang mit ihr – sie wird dir neue Energie und Aufschwung geben. Pluspunkt: Die Jungfrau ist extrem durchdacht und vorsichtig und vor allem in Sachen Hygiene und Kontaktbeschränkungen ziemlich genau. Mit ihr an deiner Seite musst du dir also absolut keine Sorgen machen.

Zwilling

Auch der Zwilling ist der ideale Lockdown-Buddy. Denn dieses Sternzeichen ist für seine positive und quirlige Art bekannt. Mit einem wird es garantiert nie langweilig. Ja, auch wenn sich die Tage schon extrem in die Länge ziehen! Dem Zwilling fallen immer wieder neue Ideen ein, wie man sich in der grauen Zeit beschäftigen und bei Laune halten kann. Da hat man definitiv immer etwas zu lachen!

Schütze

Der Schütze ist für seine Abenteuerlust bekannt. Und deshalb wird es auch mit ihm nie langweilig. Selbst ein einfacher Spaziergang kann mit dem Schützen zum absoluten Erlebnis werden. Sein Drang nach Freiheit und Abwechslung lässt ihn richtig kreativ werden – und davon profitiert natürlich auch der Lockdown-Partner. Immer wieder zieht er neue Ideen aus dem Ärmel und trägt damit dazu bei, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Gibt’s etwas Besseres?