Der Sommer ist da, aber den perfekten Teint zu bekommen ist gar nicht so leicht. Manchmal dauert es einfach ewig, um schön braun zu werden. Damit das schneller geht, kann man einige einfache Hausmittel verwenden.

Mit diesen Hausmitteln wirst du viel schneller braun:

Melkfett

Ein gutes Hausmittel, um schneller braun zu werden ist Melkfett. Das Fett pflegt nicht nur die Haut, sondern hilft auch noch beim bräunen. Es wirkt so, als ob es die Sonnenstrahlen magisch anziehen würde. Der Grund dafür ist, dass bei der Fettschicht die Sonnenstrahlen reflektiert werden. Das macht dann schneller braun.

Die richtige Ernährung für eine gesunde braune Haut

Auch die richtige Ernährung kann beim braun werden helfen. In gewissen Lebensmitteln steckt Beta-Carotin. Dieses Carotin hilft bei der Verarbeitung von Sonnenstrahlen und unterstützt die Haut beim braun werden. Dieses Wunder-Mittel ist in folgenden Lebensmitteln enthalten: Karotten, Tomaten und Aprikosen.

Kalten Kakao trinken

Kakao hilft der Haut dabei schneller braun zu werden. Am besten ist es, einen kalten Kakao direkt in der Sonne zu trinken. Der geringe Anteil an Kupfer, der in Kakaopulver enthalten ist, hilft der Haut bei der Verarbeitung von Sonnenstrahlen.

Olivenöl

Olivenöl ist ein richtiges Wunder-Hausmittel. Vor allem für eine schöne Bräune ist Olivenöl perfekt geeignet. Auch Kokosöl kannst du dafür verwenden. Gib einfach ein bisschen Öl in deine Handfläche und verteile es auf deinem Körper.

Peeling vor dem Sonnenliegen

Bevor du dich in die Sonne legst, solltest du deine Haut peelen. Du kannst ein selbstgemachtes Peeling aus Olivenöl und Salz machen. Das reibt die abgestorbenen Hautschuppen ab und pflegt gleichzeitig deine Haut. Wenn du aber kein Peeling benutzen willst, dann kannst du auch einfach mit einem Schwamm abrubbeln.

Viel Wasser trinken

Es klingt wie ein Klischee. Hat aber wirklich einen Sinn. Am besten ist es, wenn du 2-3 Liter Wasser am Tag trinkst, da durch Schwitzen auch Flüssigkeit verloren geht. Auch deine Haut braucht regelmäßig Flüssigkeit um gesund zu bleiben. Und eine gesunde Haut wird auch schneller braun.