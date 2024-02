In der zweiten Folge von GNTM steht nicht, wie erwartet, eine Challenge an, in der die Kandidat:innen ihre erste Fashionshow laufen müssen – vielmehr geht der Castingprozess in eine weitere Runde. Ermüdend, schreiben viele im Netz. Doch den einen oder anderen kuriosen Moment gab es trotzdem!

Die schrägsten Model-Auftritte und was sonst noch alles passiert ist, lest ihr hier.

Neue Woche, neues Casting bei GNTM

Die Folge startet mit unzähligen Kandidat:innen, die sich erhoffen, eine Runde weiter zu kommen, nachdem sie Heidi Klum in Miss-Wahl-Manier ihre Talente präsentieren. Moment mal, hatten wir das nicht schon mal? Tja, eine weitere Neuerung in diesem Jahr ist offenbar der Castingprozess. Denn statt einer Folge, in der sowohl talentierte Models als auch absolut kuriose Personen ihren großen Moment bekommen, gibt es in diesem Jahr gleich zwei.

Wir alle, wenn wir noch mal eine Castingfolge ertragen müssen #GNTM pic.twitter.com/tiDdt1jZrC — Dschungel Trash 🐍 (@myunicornisevil) February 22, 2024

Was diesmal auch neu ist: durch die „Boys and Girls“-Edition entwickelt sich GNTM langsam aber sicher zu einer Art Datingshow. Allen voran die beiden Kandidaten Dominik und Armin aus dem Allgäu (die im echten Leben übrigens Best Buddies sind), wittern bereits ihre Chance, bei dem einen oder anderen Model zu landen. Da sind sie wohl genau an der richtigen Stelle, denn auch Jana und Bella sehen die meisten ihrer männlichen Mitstreiter eher als potenzielle Flirts und nicht als Konkurrenten. Kleiner Reminder: wir sind hier nicht bei Love Island, auch wenn so ziemlich alles ganz stark daran erinnert …

Das Supertalent: Klappe, die zweite

Wie auch schon in der Woche davor, müssen wir uns einfach die Frage stellen, ob wir hier nicht insgeheim doch bei einer Undercover-Folge von „Das Supertalent“ gelandet sind. Die angehenden Models – interessanterweise hauptsächlich die männlichen – müssen Heidi nonstop beweisen, was sie sonst noch alles können (außer gut aussehen, versteht sich). Jeder zweite Kandidat singt, tanzt oder macht beides. Einige müssen zudem ihr Shirt lüften und Heidi ihren stählernen Body – sowie hin und wieder auch ihren „Booty“ präsentieren. Eigentlich nur fair, dass Male Models jetzt genauso behandelt werden, wie all die weiblichen Models vor einigen Jahren.

Ein Kandidat (Linus heißt er), fällt jedoch durch eine ganz besondere Fähigkeit auf: er kann nicht zwischen Weit- und Kurzsichtigkeit unterscheiden. Auf die Frage, wieso er denn eine Brille trägt, antwortet er Heidi deshalb: „Ich bin langsichtig“. Hat Linus damit etwa verraten, dass er eine Eigenschaft besitzt, die von all den 7,8 Milliarden Menschen, die auf der Welt leben, sonst absolut niemand hat? Spoiler: er ist in Wirklichkeit kurzsichtig, wusste den Begriff dafür aber offensichtlich nicht.

Bitte gehen lernen, bevor man vor Heidi läuft

Bei Kandidatin „CO21“ – ihr echter Name wird nicht genannt – haben wir das Gefühl, dass es bei ihr an einer grundlegenden Fähigkeit happert, die jedes Model (und eigentlich auch jeder Mensch) dringend beherrschen sollte. Sie kann nicht gehen. Also wir sprechen hier nicht von dem klassischen Model-Walk, sondern einfach von basic gehen. Da hilft offenbar nicht mal Heidis knallgelbes Schuhwerk, das sich die Kandidatin ausborgen darf.

also ich hätte an ihrer stelle beim zweiten walk direkt den ausgang genommen #gntm pic.twitter.com/miVsR0PVHt — melike⁷ (@melouix) February 22, 2024

Model Lydwine hingegen sorgt mit einer ganz anderen Sache für Aufsehen. Nachdem Heidi ihr freudestrahlend verkündet, eine Runde weiter zu sein, platzt es aus ihr heraus. „Du laberst Scheiße“, schnalzt sie Heidi ins Gesicht. Nachdem die Model-Mama ungläubig nachfragt, was sie da eben gehört habe, erklärt sich Lydwine so, dass sie einfach nicht glauben kann, weitergekommen zu sein. Awkward!

"Du laberst Scheisse"



Heidi: "Du bist weiter, ich freu mich auf dich." #GNTM — Acid3050 (@Acid3050) February 22, 2024

Da fällt Kandidatin Mare dann mit ihrem extravaganten Look gar nicht mehr sooo auf – und sie trägt immerhin Barbieköpfe als Ohrringe. Heidi scheint die Barbie-Obsession aber zu gefallen (Mare hat sich zusätzlich noch eine nackte Barbie um die Taille geschnallt), denn auch sie ist eine Runde weiter. Yay, Barbie!

Jetzt wird’s royal

Wer jetzt denkt, er hätte wirklich schon ALLES gesehen, kennt offenbar Marvin noch nicht. Denn er ist ein waschechter Prinz – von einem Stamm in Ghana. Zudem kann er auch noch singen! Eigentlich ein Jackpot für Heidi. Die GNTM-Chefin sieht das offenbar genauso, denn Marvin, seine Hoheit, kommt weiter.

In den Castings wird gesungen, getanzt und ein Prinz nimmt teil. WAS. #GNTM pic.twitter.com/64KnbqD2Fi — Benny Illinger (@IamIllgner) February 22, 2024

Und dann kommt endlich der Moment, auf den alle gewartet haben: die Castings sind vorbei, Halleluja! Jetzt geht’s auch schon zur ersten Bewährungsprobe. Denn die Kandidat:innen müssen in einer Fashionshow vor 200 Gästen laufen. Unter ihnen Marina Hoermanseder und auch Star-Designer Jean Paul Gaultier, bei dem man sich immer wieder fragt, welche Wette er in seinem Leben verloren hat, nachdem er immer wieder bei GNTM auftaucht.

Jean Paul Gaultier jedes mal wenn Heidi ihn wieder anfragt #gntm pic.twitter.com/iEzUS6awOu — Justin (@JustinGrande21) February 22, 2024

Bevor es jedoch zum Fitting von Couture-Roben der Designerin Jasmin Erbas geht, muss Heidi noch etwas beichten. Vor lauter Euphorie hat sie tatsächlich viel zu viele Models in die nächste Runde geschickt. Daher müssen einige – nach einer knallharten Challenge – schon wieder gehen, noch bevor die GNTM-Reise richtig begonnen hat. Wer es nicht auf den großen Laufsteg schafft, erfahren wir allerdings erst in der nächsten Woche!

Die 19. Staffel von „GNTM“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.