Endlich ist es offiziell: Michael Wendler verkündete jetzt auf Instagram, wann er Laura Müller vor den Altar führen wird. Die kirchliche Hochzeit der beiden haben sie wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben.

Außerdem wird die Hochzeit nicht, wie anfangs geplant, in den USA stattfinden.

Hochzeitstermin bekannt gegeben

Endlich ist der Termin für die kirchliche Trauung von dem 48-jährigen Michael Wendler und seiner 20-jährigen Frau Laura bekannt. Nachdem sich die beiden schon im Mai das Ja-Wort standesamtlich gegeben hatten, werden sie jetzt im Oktober auch kirchlich vor den Altar treten. Das verkündete der Schlager-Star jetzt auf Instagram. “Es wird geheiratet. Nächsten Monat ist es so weit”, teilte Michael Wendler in seiner Instagram-Story seinen Fans mit. Im Oktober soll also endlich die große Hochzeit stattfinden.

Wendler und Laura heiraten in Europa

Und auch noch eine Überraschung verkündete der “Sie liebt den DJ”-Interpret auf Instagram. Obwohl das Paar mittlerweile in Amerika lebt, soll die Hochzeit in Europa stattfinden. Wo genau verrät er aber noch nicht und auch das genaue Datum für die Hochzeit ist derzeit noch ein Geheimnis.