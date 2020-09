Habt ihr auch diesen einen Freund, der euch stets ein Ohr abkaut und nie jemand anderen zu Wort kommen lässt? Dann hat er vermutlich eines der folgenden Sternzeichen.

Denn diese Sternzeichen hören nie auf zu reden:

Widder

Fangt der Widder erst einmal eine Erzählung an, sollte man sich besser einen gemütlichen Sitzplatz suchen und einen Snack bereits stellen. Denn so bald hört das Sternzeichen nicht damit auf, zu reden. Der Widder weiß nie, wann er lieber leise sein sollte und geht den Menschen mit seinen ausgeschmückten Geschichten manchmal ganz schön auf die Nerven. Dennoch ist seine erzählfreudige Art auch genau das, was man an diesem Sternzeichen so schätzt.

Zwillinge

Welcher Zwilling musste sich in der Schule nicht schon einmal von seiner BFF wegsetzen, weil er einfach zu viel getratscht hat. Zwillinge sind einfach echte Plaudertaschen. Sie lieben es, sich mit anderen auszutauschen und über alles zu reden. Das kann manchmal etwas zu viel des Guten sein, doch im Allgemeinen sind es genau diese Kommunikationsfähigkeiten, die das Sternzeichen so liebenswürdig machen.

Löwe

Der Löwe redet und redet und redet und lässt dabei niemand anderen zu Wort kommen. Er vergisst dabei auch gerne, dass andere vielleicht auch etwas zu sagen haben und erzählt stundenlang von sich und seinem aufregenden Leben. Zudem glaubt das Sternzeichen, dass es der Mittelpunkt der Welt ist und alle anderen sowieso nur existieren, damit sie ihm zuhören können.