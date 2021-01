Der Mond hat einen großen Einfluss auf unser Leben. Heute (28. Jänner) ist der erste Vollmond des Jahres und verspricht viel Drama. Allerdings beeinflusst er jedes Sternzeichen anders.

So wird der erste Vollmond des Jahres dein Sternzeichen beeinflussen:

Widder

Der Vollmond bringt dem Widder eine große Portion Liebe. Vergebene Widder werden sich jetzt ihrem Liebsten noch näher fühlen und merken, dass es möglicherweise etwas Dauerhaftes sein könnte. Auch die Singles werden die Auswirkung des Mondes erkennen. Denn, wenn sie jetzt einen Schritt auf ihren Crush zugehen und ihm ihre Liebe gestehen wird das wohl ein gutes Ende nehmen.

Stier

Für den Stier wird der erste Vollmond des Jahres viel Drama bringen. Denn egal, ob in der Familie oder mit Freunden – Streit ist gerade vorprogrammiert. Denn der Stier kann seine inneren, negativen Gefühle nicht mehr länger zurückhalten und muss jetzt einfach mit der Sprache rausrücken. Wichtig ist jetzt, dass es nicht zu sehr eskaliert. Erinnere dich an die schönen Zeiten mit deiner Familie oder Freunden zurück und bekomme wieder einen klaren Blick.

Zwilling

Auf Zwillinge wird sich dieser Vollmond positiv auswirken. Denn er regt die kreative Ader, die in dir schon lange schlummert, endlich an. Zwillinge sollten jetzt endlich das Projekt angehen, dass sie schon eine Zeit lang vor sich herschieben. Denn sie werden für ihren Einfallsreichtum belohnt werden.

Krebs

Für den Krebs ist jetzt die Zeit, um an seine Finanzen zu denken. Du wolltest schon lange mit deinem Chef über eine Gehaltserhöhung reden oder dir einen besseren Sparplan erstellen? Jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür. Denn der Vollmond bringt dir den Durchblick und verschafft dir einen besseren Umgang mit deinem Geld.

Löwe

Auf den Löwen wird sich dieser Vollmond am meisten auswirken. Seine Drama-Mentalität wird sich verstärken und er fühlt sich von seinen Freunden nicht mehr so wertgeschätzt wie vorher. Deshalb provoziert er absichtlich Streitereien, um wieder mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber Vorsicht! Übertreibe es damit nicht, sonst wirst du deine Freunde verlieren.

Jungfrau

Jungfrauen haben in den letzten Monaten sehr viel geleistet und sich richtig in die Arbeit gestürzt. Der Vollmond bringt jetzt die Müdigkeit zum Vorschein und zeigt dir damit, dass du dir eine Pause gönnen solltest. Ein bisschen Me-Time und ein schönes Beauty-Treatment sind jetzt genau das Richtige für dich.

Waage

Für die Waage ist jetzt Vorsicht geboten. Denn bei diesem Vollmond neigen sie dazu, sich selbst in den Vordergrund zu drängen und vergessen dabei komplett auf andere. Dieser Egotrip kommt aber vor allem bei ihrem Partner gar nicht gut an. Deshalb solltest du jetzt vermehrt auf dein Umfeld achten und auch mal nachfragen, wie es allen so geht.

Skorpion

Der Skorpion bekommt bei diesem Vollmond die doppelte Portion Energie. Vor allem im Berufsleben kann er jetzt zeigen, was er drauf hat und überzeugt mit seiner einfallsreichen Art. Dabei sollte er aber nicht so viel prahlen. Denn das kann ihm im Umfeld mit seinen Arbeitskollegen viel Ärger bringen.

Schütze

Der Schütze bekommt jetzt endlich seine Lebensfreude zurück. In den letzten Tagen und Wochen erschien ihm alles etwas fad und er konnte sich für nichts mehr begeistern. Doch der Vollmond lässt den Schützen sich wieder so richtig wohlfühlen in seiner Haut und bringt ihm die Energie wieder zurück. Nutze diese Freude, um im Berufsleben so richtig durchzustarten!

Steinbock

Der Steinbock bekommt jetzt die Möglichkeit mit seinen Ängsten und Problemen abzuschließen. Denn der Vollmond bringt ihm die Klarheit, die ihm bisher gefehlt hat. Sobald der Steinbock seinen alten Ballast abgebaut hat, tritt er wie ein neuer Mensch auf und begeistert sein Umfeld mit neuer Lebensenergie.

Wassermann

Der Wassermann erlebt jetzt eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn der Vollmond bringt sein Liebesleben mächtig durcheinander und verwirrt ihn komplett. Deshalb sollte er sich stets bewusst sein, was er sich in Sachen Liebe wünscht und wohin die Reise gehen soll. Versuche einen klaren Kopf zu behalten.

Fische

Fische haben ihre Neujahrsvorsätze bereits längst wieder um den Haufen geworfen. Doch der erste Vollmond des Jahres bringt ihnen wieder neue Motivation, um das Projekt noch einmal anzugehen. Diesen Energieschub sollten Fische unbedingt ausnutzen, auch um sich ihren Prioritäten im Leben wieder klar zu werden.