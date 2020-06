Ein Hund wurde in Schottland vor einem Bahnhof ausgesetzt und an einen Koffer gebunden. Darin fand die Tierschutzorganisation Futter und Spielzeug des Tieres.

Nachdem der Hund an einer schweren Krankheit litt und von seinem Vorbesitzer misshandelt wurde, musste das Tier erst wieder zu Kräften kommen.

Hund an Koffer gebunden und ausgesetzt

Eine Tragödie, die jeden Tierliebhaber erschaudern lässt: In Schottland wurde Shar Pei-Mischling Kai einfach vor einem Bahnhof ausgesetzt. Jemand hatte ihn an einen Koffer gebunden, in dem Futter, Spielzeug und vermutlich der Lieblings-Polster des Rüden zu finden war. Vom Besitzer fehlte jedoch jede Spur. Die schottische Tierschutzorganisation SPCA fand das zurückgelassene Tier und kümmerte sich um Kai.

Dann der nächste Schock: Der Vierbeiner litt an einer schweren Augenkrankheit und musste umgehend operiert werden. Zudem soll er von seinem Vorbesitzer misshandelt worden sein. Die Tierschutzorganisation machte auf den traurigen Fall aufmerksam, so kam das Geld für die wichtige OP auch innerhalb von 24 Stunden zusammen.

Besitzer will Kai verkaufen und verschwindet plötzlich

Offenbar wollte Kais letzter Besitzer den Hund auf einer Plattform verkaufen. Eine Frau namens Fin Rayner meldete sich und traf sich mit dem Hundehalter. Kai sah dem Hund auf dem Foto, das sein Herrchen online gestellt hat, allerdings keineswegs ähnlich. Rayner wurde misstrauisch und gab an, zuvor noch mit dem Hund eine Runde spazieren gehen zu wollen, wie sie gegenüber der Tierschutzorganisation erzählt. Plötzlich verschwand der Hundebesitzer und ließ die Frau mit Hund und Koffer alleine.

Rayner gab an, den Vierbeiner in ihrer Verzweiflung am Bahnhof ausgesetzt zu haben.

Happy End für Kai

Schließlich nahm die Tragödie für den Vierbeiner doch noch ein gutes Ende. Denn die Tierschutzorganisation gab Kai zur Adoption frei. Durch die weltweite Aufmerksamkeit, die der Fall erhielt, bewarben sich über 100 Personen als neue Besitzer des Mischlings. Freuen darf sich Ian Russell, er wurde von SPCA ausgewählt, Kai ein liebevolles Zuhause zu geben.

Russell verlor erst kürzlich seinen Dalmatiner, umso glücklicher ist er jetzt, dass Kai in ab sofort begleiten wird.