Liebesalarm im Büro! In der Arbeit verbringt man viel Zeit, da kann es natürlich schon mal passieren, dass man Gefühle entwickelt und sich in einen Kollegen oder eine Kollegin verliebt. Kaum zu glauben, aber das hängt zum Teil auch mit den Sternen zusammen. Den manche Sternzeichen neigen eher dazu, sich am Arbeitsplatz zu verlieben als andere.

Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Stier

Für die ehrgeizigen und kreativen Stiere spielt der Job definitiv eine wichtige Rolle im Leben. Hier glänzen sie mit ihrem gelassenen und selbstbewussten Gemüt. Kollegen schätzen dabei aber auch die warmherzige, lustige und charmante Art des Stieres. Kein Wunder, dass es bei Stieren häufig zu Flirts im Büro kommt. Und dabei kann es bei den Tierkreiszeichen schon mal vorkommen, dass sie sich Hals über Kopf verlieben. Ach, so eine Romanze am Arbeitsplatz macht den Alltag doch gleich viel spannender. 😉

Löwe

Die extrovertierten Löwen machen auch vor keinem Flirt mit den Kollegen bei der Arbeit Halt. Hier punkten sie mit ihrer selbstbewussten und kommunikativen Art. Sie lieben es sich an jedem Gespräch zu beteiligen und sprechen sehr offen über ihr Privatleben. Das macht sie am Arbeitsplatz zu großen Sympathieträgern. Ihr großer Humor bringt sie zudem schnell mit anderen Kollegen in Kontakt. Nach einigen Lunch-Dates oder gemeinsamen Projekten entsteht dann sogar häufig eine Beziehung fürs Leben.

Widder

Auch der Widder ist ziemlich beliebt im Büro. Widder-Geborene stechen nicht nur durch ihre gesellige Art hervor, auch ihre hilfsbereite Ader kommt bei Arbeitskollegen richtig gut an. Sie verstehen sich mit allen einfach blendend. Es ist daher keine allzu große Überraschung, dass da schon mal die Funken fliegen. Und aus dem kleinen Flirt kann sich sogar die ganz große Liebe entwickeln.