Schon klar, niemand, wirklich niemand lässt sich gerne provozieren. Doch bei einigen ist die Zündschnur eben kürzer als bei anderen. Und das wissen die provokanten Personen ganz genau. Deshalb haben sie es auch sehr oft auf euch abgesehen. So wird aus Spaß sehr schnell bitterer Ernst und ihr tut vielleicht auch Dinge, die ihr im Nachhinein bereut…

Besonders diese drei Sternzeichen sind leicht zu provozieren:

Widder

Der Widder ist nicht nur stur, sondern auch seeehr stolz. Wer ihn provoziert, hat also ein leichtes Spiel. Denn in den meisten Fällen steigt das Sternzeichen sofort darauf ein. Doch dabei bleibt es selten nur bei Spaß, denn Widder hassen nichts mehr, als Ungerechtigkeiten. Und wir wissen doch alle, dass Provokationen oft an den Haaren herbeigezogen und vollkommen unnötig sind. Kein Wunder also, dass dieses Sternzeichen für sich einsteht und ebenfalls ordentlich austeilt. Natürlich kommt es dabei oft vor, dass Dinge gesagt werden, die man gar nicht so meint. Tipp: Einfach versuchen einen kühlen Kopf in der Situation zu bewahren und über den Dingen stehen. Ganz nach dem Motto: “Lass sie doch einfach reden”…

Löwe

Wie der Name schon sagt, verteidigen sich Löwen bis aufs Blut. Damit ist auch nicht zu spaßen. Denn wer sich mit diesem Sternzeichen anlegt, der kann sich sicher sein, dass ihm das eine Lektion sein wird. Auch wenn sich Löwen sehr leicht provozieren lassen, heißt das nicht, dass sie nicht ebenso gut provozieren können. Und das merkt das Gegenüber schnell. Für das Sternzeichen ist das so etwas wie ein Spiel, an dem er leider sehr schnell Gefallen findet und Grenzen übertritt. Wie wäre es, einfach mal Größe zu zeigen und den anderen wissen zu lassen, dass man sich diesmal einfach nicht darauf einlässt?!

Jungfrau

Wer dieses Sternzeichen provoziert, hat anfangs vermutlich noch richtig Spaß dran. Denn Jungfrauen lassen sich einiges gefallen und zeigen sich sehr geduldig. Fast schon zu geduldig. Denn sobald das Fass überläuft, ist es auch schon vorbei. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder das Sternzeichen ist richtig verletzt und beginnt vor lauter Wut zu weinen – womit die provokante Person mehr oder weniger ihr Ziel erreicht hätte. ODER die Jungfrau explodiert nahezu vor Wut und kann sich nicht mehr beherrschen. Um das zu vermeiden, sollte sich das Sternzeichen eine Art Mantra überlegen, um die Situation weiterhin unter Kontrolle zu haben.