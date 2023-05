Das Weltraum-Business ist wohl auch einer der vielen Bereiche, der hauptsächlich von Männern dominiert ist. Dabei sollen Frauen tatsächlich die besseren Astronauten sein, wie eine neue Studie jetzt beweist.

Welche Gründe dafür sprechen, dass Frauen in den Weltraum fliegen, lest ihr hier.

Frauen sind bessere Astronauten

Die erste bemannte, bzw. „befraute“ Mission zum Mars steht in den Startlöchern. Dazu hat das raumfahrtmedizinische Forschungsteam des Europäischen Astronautenzentrums in Köln berechnet, wie Energie und Ressourcen in Raumfahrzeugen am effizientesten genutzt werden können. Das Ergebnis: weibliche Astronauten können den knappen Raum weitaus besser nutzen, als ihre männlichen Kollegen.

Die neue Studie zeigt nämlich, dass Frauen den Alltag im Weltall ressourcenschonender meistern würden, da sie weniger Energie, Sauerstoff und Wasser verbrauchen. Außerdem setzen Astronautinnen weniger Kohlendioxid und Wärme frei. Wie das Forschungsteam herausgefunden hat, spielt nicht nur die Körpergröße bei all diesen Faktoren eine Rolle. Denn selbst mit identischen Maßen von Männern hätten Frauen den Vorteil ihres effizienteren Stoffwechsels.

158 Millionen Dollar Einsparungen durch Astronautinnen

Für künftige Weltraummissionen könnte der Unterschied zwischen Männern und Frauen große Auswirkungen haben. Denn alleine die Nahrung für eine Mission, die für 1.080 Tage mit insgesamt vier Astronautinnen geplant ist, würde um 1.695 Kilogramm weniger sein, als jene für vier Männer. Laut Nasa-Daten könnten dadurch rund 158 Millionen Dollar und 2,3 Kubikmeter Platz eingespart werden. Angesichts des engen Wohnraumes ist letzterer Aspekt besonders wertvoll.

Noch ein Vorteil: Der weiblichen Stoffwechsel beim Ausgleichstraining, das gegen die Nebeneffekte der fehlenden Schwerkraft notwendig ist. Astronautinnen verlieren dabei laut der Studie 29 Prozent weniger Wasser durchs Schwitzen als Astronauten. Dementsprechend weniger müssen sie auch trinken.

Erste Mars-Mission nur mit Frauen?

Aus diesen Gründen stehen die Chancen auch gut, dass die erste NASA-Besatzung, die eine Mission zum Mars startet, rein nur aus Frauen besteht. Der geplante Start: 2030. Fun Fact: Bereits 1959 war schon von den Vorteilen von weiblichen Astronauten die Rede. Ein medizinisches Team der Nasa hat auf das „Women in Space Earliest“-Programm hingearbeitet, wodurch die sowjetische Kosmonautin Valentina Tereshkova im Juni 1963 mit der Wostok-6 als erste Frau der Welt ins All gestartet ist.

Dennoch wurden bisher vor allem Männer rekrutiert. Der Grund: Nasa setzte damals mindestens 1.500 Flugstunden in Kampfflugzeugen voraus. Doch die Pilotenschulen nahmen zu diesem Zeitpunkt noch keine Frauen auf. Daher sind bis heute rund 90 Prozent der Raumfahrenden männlich. Höchste Zeit also, das jetzt zu ändern.