Anlässlich der Kooperation von Mugler mit H&M erzählt uns Casey Cadwallader, Kreativdirektor von Mugler im Interview von seiner Hommage an die 90Vibes und warum es trotzdem für ihn wichtig ist, die Gegenwart zu würdigen.

„Ich versuche, nie über Trends nachzudenken“ – wir haben dem Nachfolger von Thierry Mugler 5 Fragen gestellt.

1. In welchem ​​Jahrzehnt/welcher Epoche hätten Sie gerne gestaltet?

Ich bin vollkommen glücklich, jetzt in diesem Moment zu entwerfen. Ich denke, um Designer zu werden, muss man die Gegenwart und die Zukunft akzeptieren und sich für sie begeistern. Man kann nicht immer über die Schulter schauen, und obwohl Nostalgie ein großer Funke für Kreativität sein kann, kann sie auch erdrückend sein. Trotzdem werde ich immer ein Faible für die 80er und 90er Jahre und für Thierry Muglers Arbeit in dieser Zeit haben. Es ist nicht so, dass ich mir gewünscht hätte, dass ich damals entworfen hätte, vielmehr finde ich große Freude an der Arbeit, die er in dieser Epoche geschaffen hat.

2. Während sich Modetrends früher alle 20 Jahre wiederholten, herrscht heute dieses „Alles ist möglich“-Gefühl statt Modediktaten. Wie sehen Sie hier die Entwicklung der Trends?

Ich versuche, nie über Trends nachzudenken. Ich denke, bei großartiger Mode geht es darum, sich von diesen Zyklen zu befreien. Für mich geht es wirklich um Stoff und den Körper. Beide standen schon immer im Mittelpunkt der Mugler-Designs, von Thierrys Werk bis hin zu meinem eigenen. Ich sehe Kleidung als eine Arbeit im ständigen Dialog mit dem Körper – daher sollte das Material die Form umschmeicheln und die Formen sollten immer hervorstechen und niemals einengen oder diktieren. Wir möchten, dass sich unsere Träger stark, gestärkt und mutig fühlen. Genau darum geht es bei Artikeln wie unseren Catsuits und einigen unserer figurbetonten Kleider, die in der Kollektion enthalten sind.

Für mich sind das zeitlose Ideen, die außerhalb von Trends stehen. Natürlich kann ich es begrüßen, dass bestimmte Epochen wieder ins Rampenlicht rücken, und natürlich finde ich die aktuelle Begeisterung junger Menschen für die Designs und Ikonen der 80er und 90er Jahre wirklich inspirierend und faszinierend – aber ich versuche immer sicherzustellen, mich nicht von der Vergangenheit überwältigen zu lassen. Ich versuche, gleichzeitig zurück und nach vorne zu blicken – so kann man es am besten sagen.

3. Wie viel Mugler-Qualität steckt in der Kooperation?

Die Sammlung ist Mugler sehr treu. Der kreative Prozess begann eigentlich damit, dass ich über das Ethos des H&M-Designer-Kollaborationsmodells nachdachte – bei dem es darum geht, den Menschen etwas zum Sammeln anzubieten, etwas, das in der Geschichte der Mode Bestand hat. Ich habe mir frühere Kooperationen angeschaut, wie die von Alber Elbaz, die Lanvin in Bezug auf das Design der Stücke so treu geblieben ist, und die mit Versace und Margiela, bei denen ich damals tatsächlich Stücke gekauft habe und auch hier ging es wirklich darum, den Leuten Signature-Stücke anzubieten. Diese Idee hat mich sehr inspiriert. Daher bestand ich darauf, dass dies der wahre Mugler sein musste – keine Kompromisse oder Verwässerungen.

Die Kollektion ist voll von Klassikern und ikonischen Silhouetten unserer Laufstege – Catsuits, Jeans, großartige Schneiderkunst und skulpturale Accessoires. Ich wollte eine wirklich reichhaltige Kollektion, die dem Käufer viel Auswahl, Spannung und Überraschung bietet, also brauchten wir auch eine Mischung, ein Gefühl von Hoch-Tief, stark und Weich, da Mugler immer eine Mischung ist. Da ist die Dunkelheit, die Edginess, dann die sexy Seite, die Leichtigkeit, das Glück. Und was ich hier tun wollte, war, diesen Eklektizismus beizubehalten, die Vielfalt und Komplexität beizubehalten und gleichzeitig Stücke anzubieten, die für die Menschen am nützlichsten und interessantesten für ihre persönliche Garderobe sind.

Während es in der Kollektion so viele tolle, glamouröse Mugler-Basics gibt, gibt es auch lässige Sweatshirts und T-Shirts. Es handelt sich um eine sehr umfangreiche und vielseitige Sammlung, und die Qualität ist ausgezeichnet. Ich war so beeindruckt davon, wie H&M Materialien beschafft und recherchiert – und welchen Mehrwert sie ihren Kunden bieten. Ich denke, die Leute werden von den Stücken wirklich beeindruckt sein.

4. Wie viel Casey Cadwallader steckt in Mugler?

Wie ich bereits sagte, ist die Sammlung wirklich vollgepackt mit Muglers Unterschriften. Wenn Sie an das Haus denken, denken Sie sicherlich an eine bestimmte Silhouette – die scharfen Schultern, die schmale Taille, die wirklich architektonischen Kurven. Und dieser Look dominiert die Kollektion. Sie haben viele unserer beliebtesten Stücke von der letzten Modenschau, von Catsuits über Tailoring bis hin zu Denim. Und Sie haben auch einige besondere Archiv-Remakes aus der Zeit von Thierry Mugler im Haus, die ich sorgfältig ausgewählt habe, damit sie wunderbar zu den zeitgenössischen Stücken passen. Insgesamt denke ich, dass die Sammlung das Ethos und die Einstellung von Mugler – bei der es um Vielfalt, Offenheit, Freude, Geschlechterflexibilität und Selbstdarstellung geht – wirklich zum Ausdruck bringt. Diese Kollektion ist wirklich eine Hommage an die Mugler-Welt.

5. Was sind Ihre Träume für die Zukunft? Sowohl für Mugler als auch für die Modebranche insgesamt?

Im Moment versuche ich, die Gegenwart zu würdigen und Bilanz zu ziehen. Diese Zusammenarbeit fühlt sich wie ein wirklich großer Schritt an, sowohl für mich als Designer als auch für das Haus. Deshalb versuche ich, die Feier zu genießen, anstatt darüber nachzudenken, was als Nächstes kommt. Ich kann es kaum erwarten, dass die Kollektion erscheint und ich sehe, wie die Leute sie tragen und stylen – ich bin sicher, das wird mich wirklich inspirieren.

Der Verkauf von Mugler x H&M startet weltweit am 11. Mai 2023 in ausgewählten Geschäften und auf hm.com.