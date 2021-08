Ab und zu muss es offensichtlich schnell gehen: Ein Mann aus Indien nutzt vor dem Sex einen Kleber als Verhütungsmittel weil er kein Kondom parat hat. Die Aktion endet für ihn tödlich.

Manche Dinge sollte man definitiv nicht nachmachen!

Inder benutzt Klebstoff als Verhütungsmittel

Das Schäferstündchen hat für einen Mann aus Indien verheerende Folgen. Ein Paar entscheidet sich spontan zum Sex. Da aber kein Kondom zur Hand ist, kommt Epoxykleber im Genitalbereich des jungen Mannes als Verhütungsmittel zum Einsatz. „Da sie keinen Schutz hatten, beschlossen sie, den Kleber auf seine Intimbereiche aufzutragen, um sicherzustellen, dass sie nicht schwanger wird“, bestätigt ein ungenannter Polizist gegenüber der Malay Mail. Nach Angaben des Beamten hatten sie den Klebstoff bei sich, da sie ihn gelegentlich als Droge missbrauchten.

Kleber wohl Grund für Organversagen

Ein Tag nach dem Geschlechtsakt wird der Mann ohnmächtig in einem Strauch nahe dem Hotel aufgefunden. Ein Bekannter bringt ihn nach Hause. Noch am selben Tag wird er in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert, wo er später verstirbt. Laut den offiziellen Informationen starb er an multiplem Organversagen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge ist der Kleber Grund für die Organschäden. Die Behörden warten jedoch noch auf das Resultat forensischer Untersuchungen.