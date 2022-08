Dass Jugendliche oftmals mit Kondomen experimentieren, ist eigentlich keine große Überraschung. Dass sie das Verhütungsmittel aber dafür benutzen, um high zu werden, haben wir so auch noch nie gehört. In Indien ist das jedoch gerade der Fall.

Denn Verkäufer:innen beobachteten plötzlich die erhöhte Nachfrage nach Kondomen mit Geschmack.

Jugendliche in Indien kaufen Kondome, um high zu sein

Immer wieder tauchen Trends auf, deren Sinnhaftigkeit man durchaus infrage stellen kann. Teilweise sind sie auch richtig gefährlich und führen zu Verletzungen oder Abhängigkeiten. Letzteres passiert aktuell auch in Indien. Genauer gesagt in der Industriestadt Durgapur im Osten des Landes. Denn dort ist Verkäufer:innen aufgefallen, dass Kondome mit Geschmack plötzlich überall ausverkauft sind.

„Früher wurden drei bis vier Packungen Kondome am Tag verkauft. Jetzt verschwinden die Kondome plötzlich komplett aus den Läden“, berichtete ein Ladenbesitzer gegenüber News 18. Doch das liegt nicht etwa daran, dass die Bewohner des Ortes gerade einen stärkeren Sexualdrang verspüren. Vielmehr soll ein Jugendtrend dahinterstecken. Welcher genau, machte einen Verkäufer, der kurzerhand bei einem seiner jungen Stammkunden nachgefragt hat, wirklich sprachlos.

Denn der Jugendliche antwortete ganz ehrlich, dass sie die bunten Verhütungsmittel nur deshalb kaufen, um high zu werden. Wie jetzt? Ja, das haben wir uns auch gefragt. Doch wie Dheeman Mandal, der im Durgapur Divisional Hospital arbeitet, dem News-Portal erzählt, gibt es eine einfache Erklärung dafür. „Kondome enthalten aromatische Verbindungen. Die zerfallen zu Alkohol. Der macht süchtig.“ Bleibt aber immer noch die Frage, WIE das funktionieren soll. Schließlich wird man auch nicht high, wenn man ein Kondom mit Geschmack beim Sex benutzt …

Effekt durch Einweichen in heißem Wasser

Da Kondome mit Geschmack scheinbar die gleichen Verbindungen haben, die auch in einigen Klebstoff-Sorten zu finden sind (und der wird ja bekanntlich auch oftmals als Droge missbraucht), kamen die Jugendlichen wohl auf die Idee, sich dadurch in einen betäubenden Zustand zu versetzen. Chemie-Lehrerin Nurul Haque berichtet, wie es zu dem Effekt kommen kann. „Das lang andauernde Einweichen von Kondomen in heißem Wasser verursacht einen betäubenden Effekt durch den Zerfall großer organischer Moleküle in alkoholische Verbindungen.“ Offenbar trinken die Jugendlichen in Indien diese Flüssigkeit dann und sind anschließend high.

Ganze 10 bis 12 Stunden soll die berauschende Wirkung dann sogar anhalten. Hinter dem Trend steckt eine große Gefahr. Denn abgesehen davon, dass es absolut nicht gesund für den Körper ist, jene Substanzen in seinem Organismus zu haben, kann es auch sehr schnell abhängig machen. Die Zahlen sprechen für sich: Nachdem der Verkauf der bunten Kondome in Indiens Läden im Juli drastisch gestiegen sind, könnte sich hier ein Drogenproblem der etwas anderen Art anbahnen.

An dieser Stelle müssen wir betonen: Bitte auf keinen Fall nachmachen!