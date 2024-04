Klimaexperten sind sich einig: Mittlerweile geht es längst nicht mehr darum, ob der Klimawandel katastrophale Auswirkungen auf unseren Planeten haben wird, sondern in welchem Ausmaß. Wir haben für euch die 12 Folgen der Erderwärmung zusammengefasst.

Das Thema geht uns alle an: Der Klimawandel ist die schlimmste Bedrohung der Menschheit

Diese Elemente des Chaos bringt der Klimawandel mit sich

Die Vögel zwitschern, der Flieder blüht und das Wetter lockt zum Baden und das bereits Anfang April. Der Klimawandel zeigt sich in diesem Jahr in unseren Breitengraden besonders deutlich in der Pflanzenwelt. Klimaexperten sind sich einig: Mittlerweile geht es längst nicht mehr darum, ob der Klimawandel katastrophale Auswirkungen auf unseren Planeten haben wird, sondern in welchem Ausmaß. Der Klimawandel ist eine echte Bedrohung für die Menschheit. Die Erde erhitzt, der Meeresspiegel steigt und das sind bei Weitem nicht die einzigen Gefahren. Gerade die nächsten Jahre sind entscheidend, um die katastrophalen Entwicklungen auf unserem Planeten einzudämmen.

Die Gefahren des Klimawandels wurden von dem Autor David Wallace-Wells in seinem Buch „Die unbewohnbare Erde: Leben nach der Erderwärmung„ zusammengefasst. Wir haben aus den „Elementen des Chaos“, wie Wallace sie nennt, die wichtigsten Fakten in einer vereinfachten Form zusammengestellt. Dabei sehen Experten, dieser Welt vor allem folgende Katastrophen auf uns zukommen:

1. Hitzetod

Zum Überleben braucht der menschliche Körper ein bestimmtes Temperaturfenster. Es ist durchaus realistisch, dass sich bis zum Jahre 2100 die Erde um ganze vier Grad erwärmt. New York wäre damit ein Wüstenstaat, der größte Teil der Erde zumindest im Sommer unbewohnbar.

2. Hunger

Der Hauptlieferant an Nahrung für den Menschen ist Getreide. Einerseits als direkte Nahrungsquelle, andererseits als Futtermittel der Tiere. Doch das Korn gedeiht nur unter bestimmten Bedingungen. Mit jedem Grad sinkt der Ertrag um ganze 10 Prozent. Bei 5 Grad Erderwärmung wäre der Anteil damit halbiert und das mit wachsendem Bevölkerungsanteil.

3. Ertrinken

Der Anstieg des Meeresspiegels betrifft nicht nur Küstenbewohner. Überall auf der Welt drohen Überschwemmungen und verheerende Hochwasser, die vielen Menschen das Leben kosten wird. Dazu kommen Schäden in Milliardenhöhe.

4. Flächenbrand

Die Klimaerwärmung und das damit heiße und trockene Klima begünstigt auch Flächenbrände. Schon in den vergangenen Jahren haben diese Brände riesige Gebiete zerstört. Auch verheerend: die großen Waldbrände setzen das in Bäumen gebundene CO₂ frei, das den Klimawandel weiter vorantreibt.

5. Naturkatastrophen, die keine mehr sind

Was wir heute als Extremwetter empfinden, wird in Zukunft „normal“ für uns sein. Durch den Klimawandel gerät das komplette Wettersystem so aus dem Gleichgewicht, dass frühere „Naturkatastrophen“ der Normalzustand sind.

6. Süßwassermangel

Wasser sei „das wertvollste gemeinsame Gut der Menschheit“, so der Wortlaut einer Mitteilung der Vereinten Nationen. In vielen Bereichen der Erde ist Trinkwasser schwer zugänglich. In Zukunft wird die Situation sich drastisch verschlechtern. Die Bevölkerung wächst weiter, während der Süßwasserbestand zurückgeht. In 30 Jahren könnten rund fünf Milliarden Menschen an mangelndem Trinkwasser leiden.

7. Sterbende Meere

Die Zunahme von CO2 lässt auch den pH-Wert der Ozeane sinken, wodurch diese zunehmend versauern. Viele Meeresbewohner sind durch die Situation bedroht. Durch massenhaftes Korallensterben sind auch Küstengebiete von Überschwemmungen bedroht.

8. Verpestete Luft

Um bei den CO2-Werten zu bleiben – diese haben auch massive Auswirkungen auf die Qualität unserer Luft. 2013 war ein besonders schlimmes Smogjahr in China. Damals sind dort 1,37 Millionen Menschen an den Folgen gestorben. Das ist nur ein kleiner Ausblick, welche körperlichen und seelischen Erkrankungen durch schlechte Luft den Menschen zu schaffen machen werden.

9. Seuchenalarm

Ihr denkt, Covid war schlimm? Dann macht euch mal auf die furchtbaren Krankheiten gefasst, die uns durch den Klimawandel drohen. Die Erderwärmung verbreitert das Gebiet von Seuchenübertragenden Moskitos und damit den Radius von Krankheiten. Auch beunruhigend: Im arktischen Eis kommen durch die Eisschmelzung Erreger von Krankheiten zum Vorschein, die die Erde vor Millionen von Jahren heimsuchten.

10. Wirtschaftskollaps

Dass der Klimawandel und seine Folgen auch auf unsere Wirtschaft Einfluss nehmen, ist klar. Alleine die Naturkatastrophen werden hohe Kosten verursachen. Zudem drohen extreme Einbußen in landwirtschaftlichen Erträgen und der Immobilienbranche.

11. Klimakonflikte

All die vorangegangenen Ereignisse bringen Angst und Hunger mit sich. Ziemlich klar, dass dies in weiten Teilen der Erde zu Konflikten führt. Kriege um Nahrungsmittel und Grundversorgung sowie eine erhöhte Kriminalitätsrate stehen uns damit bevor.

12. „Systeme“

Sämtliche von Wallace angeführten „Elemente des Chaos“ verstärken sich teilweise gegenseitig. In Fachkreisen wird diese Entwicklung als „Bedrohungsmultiplikator“ bezeichnet. Die auf die Menschheit zukommenden Gefahren werden Millionen von Menschen zur Flucht zwingen. Sogenannte Klimaflüchtlinge werden alle bisherigen Flüchtlingsströme in den Schatten stellen und uns vor neue Herausforderungen stellen.