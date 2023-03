„Sex/Life“-Fans aufgepasst! Ihr habt euch sicher schon gefragt, ob Devon in Folge sechs, in der er sein Handtuch fallen lässt, eine Prothese trägt oder nicht. Die Intimkoordinatorin der Serie, Casey Hudecki, verrät nun, ob die Spekulationen wahr sind oder nicht.

Vorsicht Spoiler!

Sex/Life: War in der Umkleidekabinen-Szene eine Prothese im Spiel?

Seit der Veröffentlichung der neuen Staffel spekulieren Fans selbstverständlich über DIE eine Szene, in der Devon sein Handtuch fallen lässt. Die Frage, die sich nun alle stellen: Ist das, was sie zu sehen bekommen, eine Prothese? Die Intimkoordinatorin der Serie enthüllt jetzt gegenüber Us Weekly, ob an den Spekulationen etwas dran ist.

Casey Hudecki verrät: Der Darsteller trug eine Penis-Prothese. Schauspieler Jonathan Sadowski soll begeistert von der Szene gewesen sein, wie sie weiter erzählt. „Ich möchte nicht für ihn sprechen, aber ich bin mir sicher, dass er Ihnen sagen wird, dass er es urkomisch fand.“ „Er hatte einen ganzen Prothesenprozess vor und nach [der Umkleidekabinen-Szene]“, so die Intimkoordinatorin.

Serien-Schöpferin äußerte sich zuvor zu der Szene

Auch Serien-Schöpferin, Stacy Rukeyser, wurde zu der Szene und den Spekulationen der Fans befragt. In einem Interview mit Variety sagte sie: „Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Prothese ist! Wir werden es nie verraten!“ Dem fügte sie noch hinzu, dass sie schon immer eine Szene drehen wollte, in der es um ein Genital geht, bei dem chirurgisch nachgeholfen wurde.

„Ich war nur zu motiviert, diesen Weg einzuschlagen“, so Stacy. Zuerst war sie sich nicht sicher, ob sich Schauspieler Jonathan Sadowski darauf einlassen würde. „Ich meine, er liebt Komödien, und dies ist die ultimative Komödie – aber er musste sich wirklich ins Zeug legen“, erklärt die Serien-Schöpferin. Jonathan selbst hat sich noch nicht zur Verwendung der Prothese geäußert. Auf seinem Instagram-Profil postete der Darsteller allerdings eine Foto von sich aus der Serie und schreibt dazu in der Caption: „Steigt ein. Ich muss dir etwas zeigen 😈“.

Wer die Serie gesehen hat, weiß, was er damit meint… 😀