Manche Sternzeichen machen sich über alles und jeden Gedanken. Sie kommen nie zur Ruhe und können einfach nicht loslassen. Selbst wenn Dinge eigentlich abgeschlossen sind, grübeln sie darüber.

Diese Tierkreiszeichen zerbrechen sich über alles den Kopf:

Wassermann

Der Wassermann macht sich ständig Sorgen über alles und jeden. Er will seinen Liebsten immer helfen und fühlt durch sein empathisches Wesen mit seinem Gegenüber mit. Ihm geht es erst gut, wenn es seinen Mitmenschen auch gut geht. Haben sie Probleme, liegt der Wassermann nächtelang wach im Bett und denkt darüber nach, wie er helfen kann.

Jungfrau

Jungfrauen bleiben gerne top informiert. Sie wollen immer up to date sein und schauen ständig die aktuellen News. Das ist nicht immer ganz gesund, denn durch die Flut an Information und traurigen Nachrichten, zerbrechen sie sich ständig den Kopf über den Zustand unserer Gesellschaft.

Zwillinge

Die Zwillinge sind extreme Grübler. Sie können einfach nie entspannen. Das Sternzeichen hat immer das Gefühl, dass sie noch etwas abschließen müssen, bevor sie komplett zufrieden sein können. Das erweist sich aber als Teufelskreis, denn selbst wenn es eine Sache abgeschlossen hat, kommt schon die nächste, über die es sich Gedanken macht.

Steinbock

Der Steinbock fällt jede Entscheidung in seinem Leben mit Bedacht. Er will nichts falsch machen und denkt deswegen lieber dreimal nach, ehe er Taten sprechen lässt. Das Sternzeichen geht nicht gerne Risiken ein und wägt lieber alles ab, bevor es sich Hals über Kopf in etwas stürzt. Das bringt viel Kopfzerbrechen mit sich.

Skorpion

Der Skorpion ist sehr tiefgründig und sucht bei allem, was er tut, einen tieferen Sinn. Er denkt ständig über alles nach und will Tatsachen nicht einfach so hinnehmen. Durch diese Art kann der Skorpion nur schwer entspannen.